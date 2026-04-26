Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) ще играят за титлата в бразилската Суперлига. Колева и компания надделяха много драматично като гости надиграха лидера в редовния сезон СЕСК Фламенго (Рио де Жанейро) с 3:2 (25:23, 36:34, 22:25, 11:25, 15:13) в решителния трети мач от полуфиналия плейоф помежду им.

По този начин Прая Клуб спечели полуфиналната серия с 2-1 победи и се класира за големия финал за титлата, който ще бъде в един единствен мач. Там Колева и съотборничките й ще излязат срещу Гердау (Минас), който на полуфиналите отстрани Осаско/Сао Кристовао Сауде (Сао Пауло). Финалната среща за титлата ще бъде в неделя (3 май) от 16,00 часа българско време в зала "Ибирапуера" в Сао Пауло.

Мария Колева остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Над всички за Прая Клуб бе американката Моргън Фингъл със страхотните 31 точки, а Пейтън Кефри и Адениция Силва добавиха още 17 и 15 точки за победата.

За домакините от СЕСК Симон Лий-Уанк и Тайнара Сантош реализира по 23, а Елена Хьонген завърши с 22 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.