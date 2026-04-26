Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

  • 26 апр 2026 | 21:04
  • 141
  • 0
Мария Колева и Прая Клуб на финал в Бразилия

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) ще играят за титлата в бразилската Суперлига. Колева и компания надделяха много драматично като гости надиграха лидера в редовния сезон СЕСК Фламенго (Рио де Жанейро) с 3:2 (25:23, 36:34, 22:25, 11:25, 15:13) в решителния трети мач от полуфиналия плейоф помежду им.

По този начин Прая Клуб спечели полуфиналната серия с 2-1 победи и се класира за големия финал за титлата, който ще бъде в един единствен мач. Там Колева и съотборничките й ще излязат срещу Гердау (Минас), който на полуфиналите отстрани Осаско/Сао Кристовао Сауде (Сао Пауло). Финалната среща за титлата ще бъде в неделя (3 май) от 16,00 часа българско време в зала "Ибирапуера" в Сао Пауло.

Мария Колева остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Над всички за Прая Клуб бе американката Моргън Фингъл със страхотните 31 точки, а Пейтън Кефри и Адениция Силва добавиха още 17 и 15 точки за победата.

За домакините от СЕСК Симон Лий-Уанк и Тайнара Сантош реализира по 23, а Елена Хьонген завърши с 22 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА спечели бронзовите медали след обрат срещу ЦПВК

ЦСКА спечели бронзовите медали след обрат срещу ЦПВК

  • 26 апр 2026 | 20:14
  • 464
  • 1
Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

Мартин Атанасов: Сега няколко дни почивка да заредя батериите и след това започвам с националния отбор

  • 26 апр 2026 | 19:23
  • 754
  • 1
Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия

Мартин Атанасов стана вицешампион на Индонезия

  • 26 апр 2026 | 19:07
  • 892
  • 0
Владимир Алекно с бърз коментар след победата над Локомотив

Владимир Алекно с бърз коментар след победата над Локомотив

  • 26 апр 2026 | 18:52
  • 1028
  • 0
Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

Пламен Константинов: Това е най-лошият ни мач в плейофите, а може би дори и в първенството

  • 26 апр 2026 | 18:47
  • 1316
  • 0
Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

  • 26 апр 2026 | 17:50
  • 1583
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 14984
  • 8
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 23283
  • 80
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 30801
  • 49
Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

Съставите на Милан и Ювентус, Йълдъз отново е на пейката

  • 26 апр 2026 | 20:45
  • 1257
  • 8
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 17095
  • 22
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 28436
  • 39