Финал №2: Левски 0:0 Марица! Следете мача ТУК!

Финал №2: Левски 0:0 Марица!

Вицешампионът Левски София приема защитаващия титлата си отбор на Марица (Пловдив) във втория мач от финалната серия в женската Демакс лига. Срещата е тази вечер от 17,30 часа в зала "Левски София" в столицата.

Марица удари Левски в първия финал за титлата

Шампионките от Марица надделяха в първия двубой в Пловдив с 3:0 гейма и така поведоха с 1-0 победи в серията, която се играе до 3 успеха от 5 възможни срещи.

В началото на първия гейм на мача Марица бързо поведе с 4:1 след атака на Ванеса Агбортаби и две грешки на Елена Коларова от домакините. Пловдичанки запазиха аванса си до 8:5 след атака през центъра на Боряна Ангелова. Въпреки усилията на "сините", Марица продължи да води до 11:8 след блокада на Борислава Съйкова. След това разликата леко нарасна до 14:10 след отлична изява при мрежата на Виктория Коева, което накара треньорът на Левски Денислав Димитров да вземе прекъсване. Независимо от това, резултатът стана 16:10 за маричанки след контра и блокада на Ива Дудова.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - МАРИЦА (ПЛОВДИВ) 0:0 (11:16)

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Славина Колева, Мария Златанова, Габриела Жекова, Елена Коларова, Симона Иванова - Агниешка Адамек-либеро

Старши треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ

МАРИЦА: Лора Славчева, Ива Дудова, Ванеса Агбортаби, Виктория Коева, Борислава Съйкова, Боряна Ангелова - Мила Пашкулева-либеро

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.