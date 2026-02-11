Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Грийлиш бе глобен за преминаване на червен светофар

Грийлиш бе глобен за преминаване на червен светофар

  • 11 фев 2026 | 17:39
  • 752
  • 3
Грийлиш бе глобен за преминаване на червен светофар

Халфът на Евертън Джак Грийлиш получи глоба от хиляда британски лири за преминаване на червен светофар с личния си автомобил "Ламборгини" в Ливърпул, съобщава BBC. 30-годишният нападател, който играе под наем от Манчестър Сити, беше подведен под съдебна отговорност от властите в Мърсисайд след инцидента, случил се през септември. Според органите на реда, колата на Грийлиш е била снимана да преминава на червено близо до центъра на Ливърпул.

В крайна сметка играчът е осъден за това, че не е уведомил полицията дали той или друго лице е било зад волана на автомобила по това време, когато полицията се е свързала с него, за да поиска информация. Магистратите отсъдиха шест наказателни точки на Грийлиш на закрито заседание и му разпоредиха да заплати глоба, съдебни разноски и съдебна такса на обща стойност 1 044 паунда.

Инцидентът се е случил малко след 23:30 часа местно време на 12 септември - вечерта преди англичанинът да участва в двубой на Евертън от Висшата лига. Вчера Джак Грийлиш претърпя операция на крака и няма да играе до края на сезона, а не е ясно и дали ще остане при "карамелите", които трябва да заплатят 50 милиона лири, ако искат да го запазят в състава си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 580
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 988
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 2472
  • 3
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 2089
  • 1
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3348
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 1870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 71747
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70491
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35106
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4328
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13631
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 509
  • 0