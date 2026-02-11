Грийлиш бе глобен за преминаване на червен светофар

Халфът на Евертън Джак Грийлиш получи глоба от хиляда британски лири за преминаване на червен светофар с личния си автомобил "Ламборгини" в Ливърпул, съобщава BBC. 30-годишният нападател, който играе под наем от Манчестър Сити, беше подведен под съдебна отговорност от властите в Мърсисайд след инцидента, случил се през септември. Според органите на реда, колата на Грийлиш е била снимана да преминава на червено близо до центъра на Ливърпул.

В крайна сметка играчът е осъден за това, че не е уведомил полицията дали той или друго лице е било зад волана на автомобила по това време, когато полицията се е свързала с него, за да поиска информация. Магистратите отсъдиха шест наказателни точки на Грийлиш на закрито заседание и му разпоредиха да заплати глоба, съдебни разноски и съдебна такса на обща стойност 1 044 паунда.

Jack Grealish has received a £1,000 court bill after running a red light on the outskirts of Liverpool city centre 🚨



The incident occurred at 1130pm, the night before Everton faced Aston Villa.

Инцидентът се е случил малко след 23:30 часа местно време на 12 септември - вечерта преди англичанинът да участва в двубой на Евертън от Висшата лига. Вчера Джак Грийлиш претърпя операция на крака и няма да играе до края на сезона, а не е ясно и дали ще остане при "карамелите", които трябва да заплатят 50 милиона лири, ако искат да го запазят в състава си.