Никол Соколова спечели титлата в многобоя при жените на Държавното първенство по спортна гимнастика

Никол Соколова спечели титлата в многобоя при жените на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което се провежда в София.

Състезателката на клуб Стрийт Уоркаут България събра 45.466 точки, след като получи оценки 12.166 точки на прескок, 9.300 на успоредка, 11.800 на греда и 12.200 на земя.

Втора е Виктория Венциславова от Левски-Спартак с 45.216 (11.600, 8.550, 12.566, 12.500), а трета се нареди Йоана Янковаот Любчо Солачки с 45.133 (12.800, 9.300, 10.900, 12.133).

Състезанието беше изключително оспорвано, като разликата между трите медалисти е едва 0.333 точки.

При кадетките златото в многобоя взе Гергана Маркова (Пирин Благоевград 2011) с 42.026 (11.660, 7.200, 11.666, 11.500), а при девойките старша възраст първа е Биляна Банева (Левски-Спартак) с 45.100 (12.300, 8.700, 11.700, 12.400).

При жените участваха 28 състезателки, при кадетките - 18, а при девойките - 26.

В отборното класиране при жените шампион е СКГСФ Стрийт Уоркаут България, София със 127.315, при кадетките триумфира ГСК ИКГ Черноморски юнак, Варна със 116.910, а при девойки старша възраст - СГК Левски-Спартак, София със 161.814.

Утре Държавното първенство завършва с финалите на отделните уреди във всички възрастови категории.