Даниел Трифонов спечели титлата в многобоя при мъжете на Държавното първенство по спортна гимнастика

Даниел Трифонов от Левски-Спартак спечели титлата в многобоя при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което се провежда в София.

Трифонов събра 77.033 точки, след като получи оценки 12.500 точки на земя, 12.200 на кон с гривни, 12.000 на халки, 13.933 на прескок, 13.000 на успоредка и 13.400 на висилка.

Втори се нареди Раян Радков (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) със 73.466 (11.300, 14.200, 11.500, 12.366, 11.900, 12.200), а трети е Любомир Станоев (Любчо Солачки) със 70.700 (11.800, 12.600, 10.600, 13.600, 11.400, 10.700).

Голяма част от националните състезатели не играха многобой, а само отделни уреди като Давид Иванов (Левски-Спартак) има най-висока оценка на кон с гривни - 14.600, Йордан Александров "Стрийт Уоркаут България" има 13.600 на успоредка, Димитър Димитров (ЦСКА) и Божидар Златанов (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) играха по четири уреда.

Шампион в многобоя при младежите стана Никълъс Наков (Левски-Спартак) със 72.566 точки (11.600, 13.400, 10.400, 12.066, 12.500, 12.600).

При юношите златото в многобоя завоюва Борис Караджинов (ЦСКА) с 68.550 (12.300, 11.600, 11.600, 11.900, 10.450, 10.700).

При мъжете участваха 31 състезатели, при младежите - 16, а при юношите - 13.

В отборното класиране при мъжете триумфира ГСК ИКГ-Черноморски юнак Варна с 213.965 точки, при младежите първото място е за ГСК ИКГ-Черноморски юнак Варна със 163.633 точки, а при юношите - за СГК Левски-Спартак София с 235.366 точки.

По-късно днес ще завърши надпреварата в женско направление, а утре са финалите на отделните уреди във всички възрастови категории.