Даниел Трифонов спечели титлата в многобоя при мъжете на Държавното първенство по спортна гимнастика

  • 24 апр 2026 | 17:31
Даниел Трифонов от Левски-Спартак спечели титлата в многобоя при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика, което се провежда в София.

Трифонов събра 77.033 точки, след като получи оценки 12.500 точки на земя, 12.200 на кон с гривни, 12.000 на халки, 13.933 на прескок, 13.000 на успоредка и 13.400 на висилка.

Втори се нареди Раян Радков (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) със 73.466 (11.300, 14.200, 11.500, 12.366, 11.900, 12.200), а трети е Любомир Станоев (Любчо Солачки) със 70.700 (11.800, 12.600, 10.600, 13.600, 11.400, 10.700).

Голяма част от националните състезатели не играха многобой, а само отделни уреди като Давид Иванов (Левски-Спартак) има най-висока оценка на кон с гривни - 14.600, Йордан Александров "Стрийт Уоркаут България" има 13.600 на успоредка, Димитър Димитров (ЦСКА) и Божидар Златанов (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) играха по четири уреда.

Шампион в многобоя при младежите стана Никълъс Наков (Левски-Спартак) със 72.566 точки (11.600, 13.400, 10.400, 12.066, 12.500, 12.600).

При юношите златото в многобоя завоюва Борис Караджинов (ЦСКА) с 68.550 (12.300, 11.600, 11.600, 11.900, 10.450, 10.700).

При мъжете участваха 31 състезатели, при младежите - 16, а при юношите - 13.

В отборното класиране при мъжете триумфира ГСК ИКГ-Черноморски юнак Варна с 213.965 точки, при младежите първото място е за ГСК ИКГ-Черноморски юнак Варна със 163.633 точки, а при юношите - за СГК Левски-Спартак София с 235.366 точки.

По-късно днес ще завърши надпреварата в женско направление, а утре са финалите на отделните уреди във всички възрастови категории.

Още от Гимнастика

Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година

Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година

  • 24 апр 2026 | 16:10
  • 329
  • 0
Емилиян Костадинов стана държавен шампион по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун

Емилиян Костадинов стана държавен шампион по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун

  • 24 апр 2026 | 16:07
  • 213
  • 0
Министър Илиев награди призьорите ни от Европейското по скокове на батут

Министър Илиев награди призьорите ни от Европейското по скокове на батут

  • 23 апр 2026 | 16:40
  • 353
  • 0
Всички национали по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното

Всички национали по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното

  • 22 апр 2026 | 12:17
  • 473
  • 0
Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

  • 21 апр 2026 | 18:50
  • 1547
  • 0
Световна и европейска шампионка с ансамбъла се омъжи

Световна и европейска шампионка с ансамбъла се омъжи

  • 21 апр 2026 | 15:45
  • 17732
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 40068
  • 157
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 34187
  • 35
Карлос Насар отново е златен!

Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 55269
  • 36
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 31147
  • 73
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 23171
  • 49
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 20261
  • 3