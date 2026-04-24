  • 24 апр 2026 | 17:28
Представителките на клуб Левски са шампионки при девойките младша възраст на Държавното

Представителките на клуб Левски 1 станаха шампионки при девойки младша възраст на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика в София, което се провежда в столичната зала "София".

Златните медали взеха Василена Пелтекова, Виктория Павлова и Миа Александрова, които със силна и уверена игра събраха актив от 184.642 точки и се качиха на върха.

Среброто завоюва отборът на Локомотив 1 в състав Бианка Георгиева и Дария Манчева със 174.175 точки.

Бронзовите медали взеха Илиана 1 - Адриана Станчева, Виктория Евтимов, Лияна Богословова и Никол Недкова, които завършиха със 172.183 точки.

Първенството продължава до неделя с надпреварата при девойки старша възраст и жени.

