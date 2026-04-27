Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Играч на Далас се размина с болницата след удар с кънка в лицето

  • 27 апр 2026 | 04:52
  • 69
  • 0
Защитникът на Далас Старс Нилс Лундквист се е разминал с посещение в болница, въпреки че получи удар в лицето с кънка. Това каза старши треньорът на тексасци Глен Гулуцан, без да дава повече подробности за състоянието му.

25-годишният шведски хокеист пострада при поражението на Далас с 2:3 след продължение от Минесота Уайлд в четвъртия мач от плейофната серия между двата отбора. С този успех Минесота изравни резултата в серията на 2:2 победи.

Според Гулуцан медицинският екип на Далас е успял да овладее напълно ситуацията със защитника, но все още му предстоят допълнителни изследвания.

Лундквист препъна Майкъл Карън от тима на Минесота, който при падането си на леда удари с кънката си защитника на Далас, което предизвика обилно кървене. Шведът все пак успя на собствен ход да стигне до скамейката на тима си, а веднага след това се отправи и към съблекалнята и повече не се появи в игра.

Следващият мач между Далас и Минесота е в нощта на вторник срещу сряда.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Кросби за победата над Филаделфия: Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено

Кросби за победата над Филаделфия: Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено

  • 26 апр 2026 | 12:24
  • 722
  • 0
Колородо и Каролина са на победа от класиране за втория кръг на плейофите в НХЛ

Колородо и Каролина са на победа от класиране за втория кръг на плейофите в НХЛ

  • 24 апр 2026 | 10:49
  • 474
  • 0
Дъкс победиха Ойлърс във втория мач и изравниха серията

Дъкс победиха Ойлърс във втория мач и изравниха серията

  • 23 апр 2026 | 13:07
  • 564
  • 0
Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

  • 23 апр 2026 | 13:04
  • 1369
  • 2
Филаделфия е само на една победа от полуфиналите на Изток

Филаделфия е само на една победа от полуфиналите на Изток

  • 23 апр 2026 | 11:55
  • 698
  • 0
Далас надви Минесота след две продължения

Далас надви Минесота след две продължения

  • 23 апр 2026 | 11:23
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 27009
  • 29
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 34905
  • 131
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 38559
  • 67
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
  • 7341
  • 20
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 20840
  • 23
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 32198
  • 52