Играч на Далас се размина с болницата след удар с кънка в лицето

Защитникът на Далас Старс Нилс Лундквист се е разминал с посещение в болница, въпреки че получи удар в лицето с кънка. Това каза старши треньорът на тексасци Глен Гулуцан, без да дава повече подробности за състоянието му.

25-годишният шведски хокеист пострада при поражението на Далас с 2:3 след продължение от Минесота Уайлд в четвъртия мач от плейофната серия между двата отбора. С този успех Минесота изравни резултата в серията на 2:2 победи.

Според Гулуцан медицинският екип на Далас е успял да овладее напълно ситуацията със защитника, но все още му предстоят допълнителни изследвания.

Лундквист препъна Майкъл Карън от тима на Минесота, който при падането си на леда удари с кънката си защитника на Далас, което предизвика обилно кървене. Шведът все пак успя на собствен ход да стигне до скамейката на тима си, а веднага след това се отправи и към съблекалнята и повече не се появи в игра.

Следващият мач между Далас и Минесота е в нощта на вторник срещу сряда.

