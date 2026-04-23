Филаделфия е само на една победа от полуфиналите на Изток

  23 апр 2026 | 11:55
Тревър Зеграс, Расмус Ристолайнен, Ник Сийлър и Ноа Кейтс отбелязаха първите си голове в плейофите за Купа “Стенли” в кариерите си, извеждайки Филаделфия Флайърс до убедителния успех с 5:2 над Питсбърг в третия мач между двата отбора от първия кръг на елиминациите в Източната конференция на НХЛ.

С този успех Филаделфия поведе убедително с 3-0 в серията, в която се играе до четири победи. Така Флайърс се нуждаят от още само една, за да продължат към полуфиналите на Изток.

Евгений Малкин даде аванс на Пингвините в първия период, но три гола през втората част насочиха мача към победа за Флайърс. А макар третия период да започна с гол на Ерик Карлсон за 2:3 при числено превъзходство, само след три минути Ноа Кейтс направи 4:2. Точка на спора сложи Оуен Типет на празна врата накрая, а вратарят Дан Владар се погрижи за защитата с 28 спасявания.

“Това беше най-лудият мач, в който съм играл. Феновете бяха фантастични и имат огромен принос за победата ни. Знам, че ще го направят отново в събота вечер, така че ще бъде забавно”, заяви Ник Сийлър.

Юта се върна в играта след първата си победа в плейофите за Купа "Стенли"

