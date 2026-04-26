  3. Кросби за победата над Филаделфия: Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено

Кросби за победата над Филаделфия: Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено

  • 26 апр 2026 | 12:24
  • 226
  • 0
Нападателят на Питсбърг Сидни Кросби коментира победата с 4:2 над Филаделфия в четвъртия мач от първия кръг на плейофите за Купа „Стенли“.

„В крайна сметка трябва да запазим енергията си за мача по време на почивките. Мисля, че това си пролича в мача и в начина, по който играхме. Имахме много момчета, които допринесоха, създадохме някои наистина добри положения и изглеждахме по-подобни на себе си. Мисля, че играхме малко по-спокойно и по-уверено. Разбира се, нещата се случват – това са плейофите, но трябва да бъдем малко по-умни. И мисля, че се справихме по-добре днес“, каза канадецът в интервюто си след мача.

Филаделфия Флайърс водят в серията с 3:1 победи. Петият мач ще се проведе на 27 април в Питсбърг.

Колородо и Каролина са на победа от класиране за втория кръг на плейофите в НХЛ

