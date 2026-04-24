Колородо и Каролина са на победа от класиране за втория кръг на плейофите в НХЛ

Колорадо и Каролина са на една победа от класиране за втория кръг на плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

На Запад Колорадо надигра Лос Анджелис с 4:2 и поведе с 3:0 в серията, в която се играе до четири победи. В Източната конференция Каролина взе и третия си мач срещу Отава след успех с 2:1.

Артури Лехконен отбеляза един гол и направи една асистенция за победата на Колорадо. Габриел Ландеског, Кейл Макар и Брок Нелсън също отбелязаха за Аваланш, които ще се опитат да завършат серията в четвъртия мач в неделя в Лос Анджелис.

Тревър Мур и Адриан Кемп се отличиха за Кингс, които са отбелязали само четири гола в трите мача от серията.

Логан Станковен отбеляза за трети пореден мач и гостуващият Каролина победи Отава с 2:1 в третия мач от плейофната серия от първия кръг на Източната конференция.

Каролина води в серията до седем победи с 3:0, а четвъртият мач е насрочен за събота.

Джаксън Блейк също отбеляза за Каролина, Тейлър Хол имаше две асистенции, а вратарят Фредерик Андерсен направи 21 спасявания.

Само четири отбора в историята на НХЛ са наваксвали от изоставане от 3:0, за да спечелят плейофна серия. Последният отбор, който го направи, беше Лос Анджелис Кингс срещу Сан Хосе Шаркс през 2014 г.

Бъфало победи Бостън с 3:1 и поведе с 2:1 в серията на Изток. Алекс Тък отбеляза ключовия втори гол в 4:03 минута след началото на третия период. Ноа Йостлунд и Боуен Байръм отбелязаха другите две попадения за Сейбърс.

Танер Жано отбеляза единствения гол за Бостън.

