Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Далас надви Минесота след две продължения

  • 23 апр 2026 | 11:23
Далас се нуждаеше от две продължения, за да пречупи Минесота с 4:3 и да поведе с 2-1 в серията им от първия кръг на плейофите в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Уайт Джонстън вкара в 12:10 минута на второто продължение при числено превъзходство, като ударът му направи двоен рикошет, за да влезе в мрежата и да реши победителя.

Джейсън Робъртсън и Мат Дюшен допринесоха с едно попадения и по две асистенции за успеха, а другата шайба във вратата на Уайлд бе дело на Мико Рантанен. Джейк Ойтингер направи 28 спасявания.

Старс започнаха ударно и 1:25 минути след началото на мача поведоха с 1:0 с гол на Рантанен. Робъртсън покачи на 2:0 в 13:48 минута, но по-късно тимът на Минесота изравни резултата с попадения на Маркус Йохансов и Йоел Ериксон Ек.

Уайлд дори поведоха с 3:2 в 17-ата минута, когато Майкъл Маккарън се разписа, отбелязвайки първия си гол в плейофите от девет сезона в НХЛ. Те имаха и две възможности да превърнат преднината си от 3:2 в 4:2, но в този момент в герой за Далас се превърна Мат Дюшен, който първо попречи на Мат Болди да направи 4:2, а след това сам вкара за 3:3 в средата на периода след подаване на Джонстън, който по-късно в допълнителното време реши мача.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

