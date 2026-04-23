Дъкс победиха Ойлърс във втория мач и изравниха серията

Кътър Готие отбеляза два гола и направи асистенция, а Анахайм Дъкс изравниха серията 1-1 в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ срещу Едмънтън Ойлърс с победа с 6:4. Третата среща от серията е в петък в Анахайм.

Райън Пьолинг също отбеляза два гола за Дъкс, които спечелиха първата си победа в плейофите от 2017-а година насам, когато надвиха Нешвил в четвъртата среща на финала в Конференцията тогава. Другите две попадения за Патоците бяха дело на Алекс Килърн, който прибави и две подавания, както и на Джейкъб Труба. Джаксън Лакомб пък се отличи с три асистенции, а вратарят Лукаш Достал спаси 33 изстрела.

CUTTER GAUTHIER GIVES ANAHEIM THE LEAD LATE IN GAME 2 — April 23, 2026

Едмънтън, които спечелиха първия мач с 4:3, поведоха днес 1:0 чрез Леон Драйсайтъл, но след това загубиха ритъма си чак до началото на третата част. Джош Самански тогава изравни за 4:4, но в 15:07 минута на частта Готие вкара за 5:4 след самостоятелен пробив, а на празна врата Пьолинг оформи крайния резултат минута и 10 секунди преди сирената за край.