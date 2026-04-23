Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

  • 23 апр 2026 | 13:04
  • 365
  • 1
Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон

Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор на България по биатлон, в близко време ще бъдат утвърдени и неговите помощници, съобщиха от Българската федерация по биатлон.

Германският специалист Волфганг Пихлер ще продължи и занапред да консултира федерацията, но само при нужда и без обвързване с договор.

В края на миналата седмица в австрийските медии се появиха информации, че опитният Пихлер ще поеме позицията на консултант на австрийския национален отбор по биатлон.

БФ биатлон отново формира няколко национални тима. Във водения от Кабуков "А" отбор са Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов.

На "Б" състава старши треньор ще бъде Илиан Пенев с помощник Димчо Мицов и под тяхно ръководство ще се подготвят Валентина Димитрова, Никол Кленовска, Ирина Георгиева, Биляна Чавдарова, Десислава Минчева, Благой Тодев, Николай Николов, Веселин Белчински и Валентин Карабжаков.   Третата национална селекция със старши треньор Елена Дурчова тепърва се сформира от млади талантливи състезатели с хоризонт към по-далечното успешно бъдеще на българския биатлон.

Роберт Кабуков е роден в Сиктивкар, но от повече от четвърт век живее в Германия и като треньор е работил с националните отбори на Русия, Беларус, Украйна, Казахстан, както и в германски клубни тимове, а през отминалия сезон под негово ръководство и със съветите на Пихлер Лора Христова спечели олимпийски бронз, а българските национали по биатлон записаха още две класирания в Топ 10 на зимните Игри в Милано-Кортина.

Националите от "А" отбора стартират подготовката си за новия сезон на 12 май в Троян, а "Б" съставът започва с тренировъчен лагер от 25 май в Сапарева баня.

Следвай ни:

Водещи Новини

