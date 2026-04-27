Федерацията по борба с поздрав за Европейското

Българска федерация по борба поздрави националните състезатели и треньорските щабове за представянето на Европейското първенство, където те спечелиха общо шест медала - един при жените, два в свободния стил при мъжете и три в класическия стил.

"Българската федерация по борба поздравява националните състезатели и треньорските щабове за представянето на шампионата, където България завоюва общо шест медала – един при жените, два в свободния стил при мъжете и три в класическия стил.



При жените и в свободния стил при мъжете отличия за България спечелиха: Ахмед Батаев – сребърен медал в категория до 92 кг; Ахмед Магамаев – бронзов медал в категория до 97 кг, след туш срещу Раду Лефтер (Молдова) в схватката за отличието; Биляна Дудова – бронзов медал в категория до 62 кг, след победа с 3:1 над шведката Сара Йохана Линдборг. Към тези успехи прибавяме и пълния комплект медали - златен, сребърен и бронзов, вече спечелени от българските национали в класическия стил, с което България затвърди позициите си сред водещите сили на европейската борба.



Ръководството на Българската федерация по борба изказва своята благодарност към всички състезатели, треньори, медицински екипи и специалисти, които работят всекидневно за развитието на този спорт у нас. Предстои да бъде направен подробен анализ на представянето на Европейското първенство – както на силните страни, така и на областите, в които трябва да се работи за подобряване на резултатите, за да продължи българската борба да върви все по-нагоре, с още по-високи резултати на големите международни форум.



Поздравления за всички медалисти и за националните отбори! България отново показа характер, класа и шампионски дух", пишат от федерацията.