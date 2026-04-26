Българите завършиха Европейското първенство по борба със сребро на Ахмед Батаев

България завърши участието си на Европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал на Ахмед Батаев, който отстъпи на азербайджанеца Али Цокаев с 3:5 във финала на категория до 92 кг свободен стил. Националите приключиха с шест медала, сред които златото на Кирил Милов на 97 кг класически стил, сребърните отличия на Батаев и Семен Новиков, както и още три бронза.

Батаев записа драматична победа над световния вицешамион Аманула Хаджимагомедов на полуфиналите на турнира, след като взе две точки в последната секунда и спечели с 3:2. Финалът бе почти толкова оспорван. Българският национал отби ранна атака на Цокаев и го изнесе от тепиха за точка, но моментално след това получи предупреждение за пасивност и с изтичането на таймера загуби точка, добавена към предупреждението. Така Цокаев поведе с 2:1 и натрупа още две, което означаваше, че българинът отново трябва да атакува в последната минута.

Батаев успя да запише две точки срещу Цокаев и да намали изоставането си на една, но така и не успя да направи атака в оставащите десетина секунди. Така българският национал добави второ европейско злато в актива си след първото в Рим 2020.

За Цокаев това е първа титла при мъжете, след като стана шампион до 23 години през 2024 и остана на третото място през 2025.

