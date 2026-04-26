  Българите завършиха Европейското първенство по борба със сребро на Ахмед Батаев

Българите завършиха Европейското първенство по борба със сребро на Ахмед Батаев

  26 апр 2026 | 21:24
  • 1933
  • 0
Българите завършиха Европейското първенство по борба със сребро на Ахмед Батаев

България завърши участието си на Европейското първенство по борба в Тирана със сребърен медал на Ахмед Батаев, който отстъпи на азербайджанеца Али Цокаев с 3:5 във финала на категория до 92 кг свободен стил. Националите приключиха с шест медала, сред които златото на Кирил Милов на 97 кг класически стил, сребърните отличия на Батаев и Семен Новиков, както и още три бронза.

Батаев записа драматична победа над световния вицешамион Аманула Хаджимагомедов на полуфиналите на турнира, след като взе две точки в последната секунда и спечели с 3:2. Финалът бе почти толкова оспорван. Българският национал отби ранна атака на Цокаев и го изнесе от тепиха за точка, но моментално след това получи предупреждение за пасивност и с изтичането на таймера загуби точка, добавена към предупреждението. Така Цокаев поведе с 2:1 и натрупа още две, което означаваше, че българинът отново трябва да атакува в последната минута.

Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата
Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата

Батаев успя да запише две точки срещу Цокаев и да намали изоставането си на една, но така и не успя да направи атака в оставащите десетина секунди. Така българският национал добави второ европейско злато в актива си след първото в Рим 2020.

За Цокаев това е първа титла при мъжете, след като стана шампион до 23 години през 2024 и остана на третото място през 2025.

Магамаев донесе бронз за България на Европейското по борба
Магамаев донесе бронз за България на Европейското по борба
Още от Бойни спортове

Треньорът на европейския първенец по таекуон-до Димитър Величков: Той показа сърце, характер и шампионски дух

Треньорът на европейския първенец по таекуон-до Димитър Величков: Той показа сърце, характер и шампионски дух

  • 26 апр 2026 | 16:33
  • 1242
  • 1
Ясен Радев се прибира с бронз от Световната купа в Бразилия

Ясен Радев се прибира с бронз от Световната купа в Бразилия

  • 26 апр 2026 | 15:21
  • 496
  • 0
Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата

Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата

  • 26 апр 2026 | 13:53
  • 802
  • 1
Костадин Стойков влиза в битка пред родна публика

Костадин Стойков влиза в битка пред родна публика

  • 26 апр 2026 | 12:33
  • 535
  • 0
Дейна Уайт за хаоса по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом: Беше страхотно!

Дейна Уайт за хаоса по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом: Беше страхотно!

  • 26 апр 2026 | 12:04
  • 1074
  • 0
Български национали по таекуондо записаха успехи на Откритото първенство на Великобритания

Български национали по таекуондо записаха успехи на Откритото първенство на Великобритания

  • 26 апр 2026 | 10:31
  • 1201
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 22214
  • 14
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 29705
  • 95
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 34676
  • 59
Милан 0:0 Ювентус, втората част започна

Милан 0:0 Ювентус, втората част започна

  • 26 апр 2026 | 21:45
  • 3429
  • 12
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 18817
  • 22
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 30354
  • 41