Магамаев донесе бронз за България на Европейското по борба

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал за България в категория до 97 килограма в свободния стил на Европейското първенство по борба. В "малкия финал" на тегловата дивизия Магамаев тушира Раду Лефтер (Молдова) и си заслужи отличието.

Схватката започна с ожесточени размени на захвати, което доведе до две поредни забележки от рефера за непозволени удари в тила от страна и на двамата състезатели. Магамаев първи атакува със захват върху левия крак на Лефтер и отбеляза две точки. Секунди по-късно лявото коляно на Магамаев поддаде навътре и това доведе до още едно прекъсване, този път за лекарска намеса. Българският национал се върна на тепиха, но допусна изравняване в резултата в последните 15 секунди на първата част.

Контузията в лявото коляно на Магамаев очевидно затрудняваше движението му из тепиха, но той контрира атака на Лефтер с обръщане и туш и си заслужи бронзовия медал.