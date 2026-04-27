Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Триумф за Вероника Василева на Европейското до 23 години

Триумф за Вероника Василева на Европейското до 23 години

  • 27 апр 2026 | 04:21
  • 167
  • 0
Триумф за Вероника Василева на Европейското до 23 години

Вероника Василева спечели титлата на сабя на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри (Италия).

Състезателката на фехтовален клуб Свечников игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени.

В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова (Свечников), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ).

Вероника Василева стартира с шест победи от шест срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите осем победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за влизане на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място на финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката отново показа страхотна игра и спечели златото след 15:11 над Александра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши на 19-о място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева - 26-а.

В турнира на шпага мъже Рахим Рашайда (НСА) завърши на девета позиция. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев (Черно море Варна).

Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5-1. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за топ осем българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши девети.

Стойчев записа в групите две победи и четири загуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75-а позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на сабя за мъже, рапира за мъже и шпага за жени.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

  • 26 апр 2026 | 20:19
  • 678
  • 0
Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън“

  • 26 апр 2026 | 20:15
  • 805
  • 0
България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

  • 26 апр 2026 | 20:06
  • 550
  • 1
Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

  • 26 апр 2026 | 19:50
  • 605
  • 2
Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

  • 26 апр 2026 | 18:40
  • 819
  • 0
Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

  • 26 апр 2026 | 17:50
  • 2002
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

  • 26 апр 2026 | 20:53
  • 27005
  • 29
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

  • 26 апр 2026 | 18:06
  • 34902
  • 131
Разправии и след мача на Славия (видео)

Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
  • 38553
  • 67
Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

  • 26 апр 2026 | 23:43
  • 7334
  • 20
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място

  • 26 апр 2026 | 18:25
  • 20836
  • 23
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!

  • 26 апр 2026 | 15:27
  • 32197
  • 52