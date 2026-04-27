Триумф за Вероника Василева на Европейското до 23 години

Вероника Василева спечели титлата на сабя на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри (Италия).

Състезателката на фехтовален клуб Свечников игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени.

В надпреварата на сабя жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова (Свечников), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева (Свечников) и Мариела Георгиева (Пловдив БГ).

Вероника Василева стартира с шест победи от шест срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите осем победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за влизане на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място на финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката отново показа страхотна игра и спечели златото след 15:11 над Александра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши на 19-о място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева - 26-а.

В турнира на шпага мъже Рахим Рашайда (НСА) завърши на девета позиция. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев (Черно море Варна).

Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5-1. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за топ осем българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши девети.

Стойчев записа в групите две победи и четири загуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75-а позиция, съобщават от БФ Фехтовка.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на сабя за мъже, рапира за мъже и шпага за жени.