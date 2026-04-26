Карлос Насар се прибира триумфално след четвъртата си европейска титла
Кирил Милов: Това беше едно от най-добрите ми състезания в кариерата

  • 26 апр 2026 | 13:53
Европейският шампион по борба Кирил Милов даде специално интервю за Моника Симеонова и предаването „Арена спорт“ по БНТ 1. Спортистът коментира впечатленията си от шампионата на Стария континент в Албания, който се оказа изключително успешен за него, изкачвайки се на върха в своята категория.

„Емоциите са доста силни, защото успях да защита титлата си. Толкова много хора ми писаха, че дори не мога да отговоря на всички. И се радвам, че успях да защита титлата си. Винаги гледам за най-високото стъпало, давам максимум от себе си и се радвам, че този път също успях да спечеля титлата“, каза Милов.

Той призна, че не му е било лесно да пропусне световното първенство, но показаната дисциплина го е тласнала към златото на европейските финали.

„Беше много трудна година, защото за всеки един професионален спортист, когато не участва дълго време на големи турнири, не е добре. Но, дисциплината ми помогна да тренирам всеки ден, защото мотивацията е временна. Тогава идва дисциплината и трябва да знаеш, че всеки ден трябва да даваш максимум от себе си, защото ако имаш този шанс, който имах сега, трябва да направиш всичко възможно, за да го хванеш и да го реализираш. И се радвам, че успях. Няма спортист, който да няма тежки моменти, но пак казвам, давал съм максимум от себе си всеки ден и се радвам, че имах шанса да спечеля отново титлата“, анализира борецът.

Милов направи съпоставка и с предишните европейски титли.

„Мога да кажа, че това състезание е едно от най-добрите ми представения, според моите виждания за борба, защото не съм допуснал нито една фатална грешка, която да може да ми попречи. На предишните състезания успях да допусна грешки и след това пак да върна точки, докато този път успях тактически да подредя срещите, да се сборя добре и се радвам за което“, сподели Милов.

Спортистът коментира и атмосферата в отбора на България.

„Ние с момчетата сме постоянно заедно, независимо дали сме тренирали заедно. Ние си комуникираме, ние сме приятели и в живота, не само в спорта. Подкрепяме се с каквото можем. Атмосферата беше много добра, момчетата ме подкрепят и се радвам за това“, каза Милов.

И допълни, че сега идва време за почивка.

„Знаем, че така тялото има нужда от почивка. Въпреки, че нямам тежки контузии, всичко ме боли - но това е напълно нормално. След пет тежки срещи, нормално да съм изтощен, но си заслужава всичко. Сега ще имам малка почивка и след това трябва да започваме да тренираме, защото тази година има и световно първенство“, добави спортистът.

