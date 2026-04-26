Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

  • 26 апр 2026 | 19:54
  • 292
  • 0
Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

Водещият реализатор на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради травма в лявото коляно, съобщи ESPN.

Гардът получи контузия в началото на мача с Денвър Нъгетс от плейофите, който завърши с успех за "горските вълци" със 112:96.

Според ESPN направените изследвания са показали, че Едуардс има натъртване на костите в коляното, което е довело до хипересктензия, но няма структурни нарушения на връзките, което е добрата новина за баскетболиста.

Контузията на Едуардс е сериозен проблем за старши треньора Крис Финч, който загуби и титулярния си плеймейкър Донте ДиВинченцо в същия мач. Бившият гард на Ню Йорк Никс скъса ахилес и ще пропусне всички мачове до края на сезона.

Въпреки отсъствието на Едуардс и на ДиВинченцо Минесота е в много добра позиция да елиминира третия от редовния сезон в Западната конференция тим на Денвър. "Вълците" водят с 3:1 успеха в серията и се нуждаят от само още една победа в следващите три мача, за да елиминират шампионите за 2023 година. Петият мач от серията е в нощта на понеделник срещу вторник в Денвър.

