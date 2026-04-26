Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

Водещият реализатор на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради травма в лявото коляно, съобщи ESPN.

Гардът получи контузия в началото на мача с Денвър Нъгетс от плейофите, който завърши с успех за "горските вълци" със 112:96.

Just in: Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards has sustained a bone bruise and hyperextension in his left knee and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. Results showed Edwards avoided any ligament damage, but he will now miss time. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

20-годишен гард счупи рекорд на Коби Брайънт

Според ESPN направените изследвания са показали, че Едуардс има натъртване на костите в коляното, което е довело до хипересктензия, но няма структурни нарушения на връзките, което е добрата новина за баскетболиста.

Контузията на Едуардс е сериозен проблем за старши треньора Крис Финч, който загуби и титулярния си плеймейкър Донте ДиВинченцо в същия мач. Бившият гард на Ню Йорк Никс скъса ахилес и ще пропусне всички мачове до края на сезона.

Леброн герой за Лейкърс с решаваща тройка, Бостън и Сан Антонио поведоха в сериите срещу Сиксърс и Портланд

Въпреки отсъствието на Едуардс и на ДиВинченцо Минесота е в много добра позиция да елиминира третия от редовния сезон в Западната конференция тим на Денвър. "Вълците" водят с 3:1 успеха в серията и се нуждаят от само още една победа в следващите три мача, за да елиминират шампионите за 2023 година. Петият мач от серията е в нощта на понеделник срещу вторник в Денвър.