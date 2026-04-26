Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради контузия в коляното

Водещият реализатор на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс няма да играе няколко седмици заради травма в лявото коляно, съобщи ESPN.
Гардът получи контузия в началото на мача с Денвър Нъгетс от плейофите, който завърши с успех за "горските вълци" със 112:96.
Според ESPN направените изследвания са показали, че Едуардс има натъртване на костите в коляното, което е довело до хипересктензия, но няма структурни нарушения на връзките, което е добрата новина за баскетболиста.
Контузията на Едуардс е сериозен проблем за старши треньора Крис Финч, който загуби и титулярния си плеймейкър Донте ДиВинченцо в същия мач. Бившият гард на Ню Йорк Никс скъса ахилес и ще пропусне всички мачове до края на сезона.
Въпреки отсъствието на Едуардс и на ДиВинченцо Минесота е в много добра позиция да елиминира третия от редовния сезон в Западната конференция тим на Денвър. "Вълците" водят с 3:1 успеха в серията и се нуждаят от само още една победа в следващите три мача, за да елиминират шампионите за 2023 година. Петият мач от серията е в нощта на понеделник срещу вторник в Денвър.