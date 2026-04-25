20-годишен гард счупи рекорд на Коби Брайънт

Младият Дилън Харпър влезе в историята на НБА с блестящо представяне при победата на своя Сан Антонио Спърс над Портланд Трейл Блейзърс в третия мач от плейофната серия със 120:108 като гост. 20-годишният Харпър завърши споменатата среща с 27 точки, с което подобри рекорда на Коби Брайънт от 1997 година. Роденият на 2 март 2006 година младеж стана най-младият баскетболист в историята на НБА, който е отбелязал повече от 25 точки в един плейофен мач.
Гардът стана и първият новобранец през последните 37 години, който освен такъв точков актив, записа и 10 асистенции, с невероятните 75 процента успеваемост на стрелбата от игра.
Сан Антонио поведе в серията с 2-1 след този триумф, а следващият сблъсък е насрочен за неделя.
