20-годишен гард счупи рекорд на Коби Брайънт

Младият Дилън Харпър влезе в историята на НБА с блестящо представяне при победата на своя Сан Антонио Спърс над Портланд Трейл Блейзърс в третия мач от плейофната серия със 120:108 като гост. 20-годишният Харпър завърши споменатата среща с 27 точки, с което подобри рекорда на Коби Брайънт от 1997 година. Роденият на 2 март 2006 година младеж стана най-младият баскетболист в историята на НБА, който е отбелязал повече от 25 точки в един плейофен мач.

Гардът стана и първият новобранец през последните 37 години, който освен такъв точков актив, записа и 10 асистенции, с невероятните 75 процента успеваемост на стрелбата от игра.

Сан Антонио поведе в серията с 2-1 след този триумф, а следващият сблъсък е насрочен за неделя.

Dylan Harper in Game 3 vs Portland:



27 PTS

10 REB

9-12 FG



The youngest player in NBA history with a 25 PT playoff game. pic.twitter.com/f2GN1CUyX1 — StatMuse (@statmuse) April 25, 2026

DYLAN HARPER SHOWED OUT IN GAME 3!



🔥 27 PTS (22 in 2H)

🔥 10 REB

🔥 4 3PM

🔥 SPURS W



He becomes the second youngest player to score 20+ PTS off the bench in a postseason game since 1970-71!



The youngest?



Kobe Bryant (2x) pic.twitter.com/OkaKM7IeDb — NBA (@NBA) April 25, 2026

Снимки: Gettyimages