Леброн герой за Лейкърс с решаваща тройка, Бостън и Сан Антонио поведоха в сериите срещу Сиксърс и Портланд

ЛеБрон Джеймс и Маркъс Смарт записаха дабъл-дабъл за Лос Анджелис Лейкърс, който взе пълен контрол в серията си от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА срещу Хюстън Рокетс с победа със 112:108 след продължене като гост в третия мач помежду им.

След като Джеймс с 29 точки и 13 борби помогна Лейкърс да влезе в продължението с тройка, Смарт отбеляза 8 от своите 21 точки в добавеното време, за да даде преднина от 3-0 на своя тим в серията. Смарт добави 10 асистенции, докато Руи Хачимура отбеляза 22 точки за "Езерняците" в отсъствието на Лука Дончич и Остин Рийвс.

LEBRON TIES THE GAME WITH A COLD-BLOODED 3 pic.twitter.com/HozYx211t0 — Lakers Daily (@LakersDailyCom) April 25, 2026

Рокетс бяха без водещия си реализатор Кевин Дюрант за втори път в серията. Дюрант, който пропусна първия мач с контузия на коляното, не успя да вземе участие поради разтежение на левия глезен, получено през четвъртата част на втория мач. Алперен Шенгюн бе над всички за "Ракетите" с 33 точки и 16 борби, докато Амен Томпсън добави 26 точки и 11 асистенции.

Стефон Касъл отбеляза 33 точки, а новобранецът Дилън Харпър добави най-доброто си представяне в кариерата си от 27 точки и 10 борби, като гостите от Сан Антонио Спърс се наложиха със 120:108 над Портланд Трейл Блейзърс в третия мач от серията от първия кръг на плейофите в Западната конференция. В отсъствието на суперзвездата си Виктор Уембаняма, Сан Антонио навакса 15-точкова разлика от третата четвърт и поведе с 2-1 победи. За Портланд Джру Холидей се отчете с 29 точки, 6 борби, 5 асистенции и 4 откраднати топки.

Джейсън Тейтъм отбеляза 11 от своите 25 точки през четвъртата четвърт, гостувалият Бостън Селтикс победи Филаделфия Сиксърс със 108:100 в третия мач от серията между двата тима от първия кръг на Източната конференция от плейофите.

Джейлън Браун се изравни с Тейтъм с 25 точки, докато Пейтън Причард добави 15 за "Келтите", които водят в серията до с 2-1 победи в серията. Тайрийз Макси реализира 31 точки за Фили.

