Дунав допусна шокиращ обрат в Своге

Спортист (Своге) тресна Дунав (Русе) с 3:2 в града на шоколада, постигайки обрат срещу лидера във Втора лига. "Драконите" поведоха с 2:0, но допуснаха късен обрат и загубиха. В самото начало русенският тим поведе с два бързи гола на Радослав Апостолов и Кристиян Бойчев. В 15-ата минута Юри Де Соуза намали, а в последните десет минути "шоколадите" сюрпризираха неприятно момчетата на Георги Чиликов. В 79-ата минута Васил Димитров изравни, а Юри Де Соуза намери мрежата с красив удар в 86-ата - 3:2 и нови загубени точки за водача в групата. Спортист пък взе ценни точки в битката за оцеляване.