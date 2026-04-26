Десислав Дяков: Повече се защитавахме, но можехме да вкараме още голове

Едноименният тим на Аксаково спечели с 2:0 срещу Олимпик във Варна. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом. треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Съперник владееше повече топката през второто полувреме, но ние имахме 2-3 контри и трябваше да вкараме повече голове. Ние се защитавахме повече в мача, а те центрираха много в нашето наказателно поле, но нямаше нищо опасно освен една греда в края. Може да се отличи играта на Димитър Павлу, както и на Евгени Стоянов, който игра като дефанзивен халф в този мач, а не на обичайната си позиция в центъра на защитата. Като цяло всички момчета си спазваха тактическите указания и играха добре, но тези двамата заслужават да бъдат отличени днес. Съдиите също бяха перфектни“.