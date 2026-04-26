Геша: Беше важно да спечелим

Септември (Тервел) се наложи с 2:0 над Бенковски в Исперих. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига. Георги Иванов-Геша, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Ударихме две греди, имахме още положения, които не успяхме да завършим, както трябва. Но отборът се постара. Бяхме сериозни, играхме на ниво, играхме отговорно, така че нямам забележки. Беше важно да спечелим, за да няма сътресения и катаклизми, да не си нарушаваме самочувствието. Спечелихме един важен мач стратегически и смятам, че всичко ще е наред занапред“.