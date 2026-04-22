Кирил Милов: Чувството да защитиш европейската титла е неописуемо

  • 22 апр 2026 | 21:54
Трикратният европейски шампион по борба в класически стил Кирил Милов коментира успеха си на тепиха в Тирана в интервю за БНТ. Българинът сподели, че чувството да спечели европейско злато за втора поредна година е неопусиемо.

Чувството е неописуемо. Когато постигнеш върха е много хубаво. Когато го защитиш, чувството е неописуемо и съм много щастлив. Страшно трудно е, защото държавите вдигат много нивото. Към момента почти всеки един съперник има шанс

По-рано днес във финална схватка 29-годишният българин надделя над Алекс Шоке (Унгария). Гордостта на Дупница сподели, че с унгареца са тренирали и познават добре играта си. Двамата са мерили сили и в официална среща и преди и Милов е надделявал и в предишните случаи.

"На лагер в Хърватия се борихме с Шоке. Знаем си добрите и слабите страни. Успях да взема първия партер, което е важно. Два пъти ме свалиха в партер, но аз се защитих и взех победата"

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година
Милов коментира и завръщането си в националния отбор на България по борба и участието му в международни състезания. Припомняме, че поради конфликти във федерацията, той не се участваше в централизираната подготовка на националите, но от скоро отново е сред редиците на селекционера Стефан Тошев

Смятам, че всяко нещо, което идва е урок или тест и трябва да го премина. Не съжалявам за нищо в живота ми. То ме е изградило в личността, която съм. Ще си почина една-две седмици и после гледам към Световното.

Още от Бойни спортове

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 6917
  • 22
Биляна Дудова с много тежък жребий на старта в Тирана

Биляна Дудова с много тежък жребий на старта в Тирана

  • 22 апр 2026 | 21:12
  • 683
  • 0
Новиков: Не ми пречеше контузията, а че нямах личен треньор с мен

Новиков: Не ми пречеше контузията, а че нямах личен треньор с мен

  • 22 апр 2026 | 20:21
  • 1634
  • 6
Трима българи в третия ден на Световната купа по бокс в Бразилия

Трима българи в третия ден на Световната купа по бокс в Бразилия

  • 22 апр 2026 | 16:01
  • 839
  • 0
Дарън Тил дебютира в бокса без ръкавици на BKFC 90

Дарън Тил дебютира в бокса без ръкавици на BKFC 90

  • 22 апр 2026 | 14:36
  • 524
  • 0
Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си в Тирана

Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си в Тирана

  • 22 апр 2026 | 13:25
  • 1350
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 6917
  • 22
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 21781
  • 29
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 34405
  • 146
Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

  • 22 апр 2026 | 21:59
  • 6795
  • 21
Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

  • 22 апр 2026 | 21:47
  • 2804
  • 4
Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

  • 22 апр 2026 | 22:32
  • 2721
  • 10