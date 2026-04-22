Кирил Милов: Чувството да защитиш европейската титла е неописуемо

Трикратният европейски шампион по борба в класически стил Кирил Милов коментира успеха си на тепиха в Тирана в интервю за БНТ. Българинът сподели, че чувството да спечели европейско злато за втора поредна година е неопусиемо.

Чувството е неописуемо. Когато постигнеш върха е много хубаво. Когато го защитиш, чувството е неописуемо и съм много щастлив. Страшно трудно е, защото държавите вдигат много нивото. Към момента почти всеки един съперник има шанс

По-рано днес във финална схватка 29-годишният българин надделя над Алекс Шоке (Унгария). Гордостта на Дупница сподели, че с унгареца са тренирали и познават добре играта си. Двамата са мерили сили и в официална среща и преди и Милов е надделявал и в предишните случаи.

"На лагер в Хърватия се борихме с Шоке. Знаем си добрите и слабите страни. Успях да взема първия партер, което е важно. Два пъти ме свалиха в партер, но аз се защитих и взех победата"

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Милов коментира и завръщането си в националния отбор на България по борба и участието му в международни състезания. Припомняме, че поради конфликти във федерацията, той не се участваше в централизираната подготовка на националите, но от скоро отново е сред редиците на селекционера Стефан Тошев

Смятам, че всяко нещо, което идва е урок или тест и трябва да го премина. Не съжалявам за нищо в живота ми. То ме е изградило в личността, която съм. Ще си почина една-две седмици и после гледам към Световното.