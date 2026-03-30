По повод 40-та годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое ще бъде организиран демонстративен мач между ветерани на старозагорския клуб и легенди на българския футбол. Това съобщиха за БТА от клуба на ветераните на Берое.
Двубоят ще се проведе на 26 април от 16:00 часа на стадиона "Берое", а повече подробности за събитието ще бъдат обявени допълнително. Освен футболната демонстративна среща са приготвени и други изненади за публиката.
Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Тази година се навършват и 110 години от създаването на Берое. 6 май 1916 година се счита за рождена дата на клуба от Стара Загора и се определя за начало на организирания старозагорски футбол, чиито традиции през 1959 година наследява обединеният спортен клуб Берое с официалния си учредителен документ от събранието на 19 март 1959 година.
На 6 май започват редовните занимания на футболната чета към туристическо дружество Верея. На 12 април 1986 година Берое печели единствената си до момента титла на страната.
Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач
