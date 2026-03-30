Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

По повод 40-та годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое ще бъде организиран демонстративен мач между ветерани на старозагорския клуб и легенди на българския футбол. Това съобщиха за БТА от клуба на ветераните на Берое.



Двубоят ще се проведе на 26 април от 16:00 часа на стадиона "Берое", а повече подробности за събитието ще бъдат обявени допълнително. Освен футболната демонстративна среща са приготвени и други изненади за публиката.



Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Тази година се навършват и 110 години от създаването на Берое. 6 май 1916 година се счита за рождена дата на клуба от Стара Загора и се определя за начало на организирания старозагорски футбол, чиито традиции през 1959 година наследява обединеният спортен клуб Берое с официалния си учредителен документ от събранието на 19 март 1959 година.



На 6 май започват редовните занимания на футболната чета към туристическо дружество Верея. На 12 април 1986 година Берое печели единствената си до момента титла на страната.