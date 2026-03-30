  3. Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

  • 30 март 2026 | 10:10
Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

По повод 40-та годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое ще бъде организиран демонстративен мач между ветерани на старозагорския клуб и легенди на българския футбол. Това съобщиха за БТА от клуба на ветераните на Берое.

Двубоят ще се проведе на 26 април от 16:00 часа на стадиона "Берое", а повече подробности за събитието ще бъдат обявени допълнително. Освен футболната демонстративна среща са приготвени и други изненади за публиката.

Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора. Тази година се навършват и 110 години от създаването на Берое. 6 май 1916 година се счита за рождена дата на клуба от Стара Загора и се определя за начало на организирания старозагорски футбол, чиито традиции през 1959 година наследява обединеният спортен клуб Берое с официалния си учредителен документ от събранието на 19 март 1959 година.

На 6 май започват редовните занимания на футболната чета към туристическо дружество Верея. На 12 април 1986 година Берое печели единствената си до момента титла на страната.

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 17391
  • 19
България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 20545
  • 64
Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

Божинов: Италия ме превърна в човека, който съм

  • 29 март 2026 | 23:52
  • 5132
  • 22
Беларус с Ебонг победи Армения в контрола, Лапоухов остана на пейката

Беларус с Ебонг победи Армения в контрола, Лапоухов остана на пейката

  • 29 март 2026 | 20:51
  • 4498
  • 0
Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

Иван Иванов: Реакцията на футболистите беше изключително важна в този двубой

  • 29 март 2026 | 20:47
  • 2714
  • 2
Миньор остана без треньор

Миньор остана без треньор

  • 29 март 2026 | 20:35
  • 6803
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

България срещу Индонезия в перлата на турнира в Джакарта

  • 30 март 2026 | 04:10
  • 20545
  • 64
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 11554
  • 13
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 17391
  • 19
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 16442
  • 1
Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

Синер отново не загуби сет и постигна мечтания "слънчев дубъл"

  • 30 март 2026 | 03:21
  • 10514
  • 9
Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

Везенков и компания срещу Панатинайкос в супердербито на Гърция

  • 30 март 2026 | 07:30
  • 2546
  • 0