Стоичков, Балъков, Сираков и Стойчо Младенов са сред поканените за демонстративния мач срещу ветераните на Берое

Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков и Стойчо Младенов са сред поканените за участие в състава на сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративния мач срещу ветераните на Берое, който ще се проведе на 26 април от 16:00 часа на стадион "Берое". Това съобщиха по време на съвместна пресконференция Община Стара Загора и клубът "Берое-ветерани".

В нея взеха участие легендите на старозагорския клуб Валентин Грудев, Ивко Ганчев, Теньо Минчев, Кънчо Кашеров, Георги Бинев и Димитър Петров, както и зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев и началникът на отдел "Спортни дейности" към Община Стара Загора Петко Крумов. В началото на пресконференцията те отдадоха почит и изказаха съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който почина днес, предаде БТА.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Предстои важно събитие не само за спортната общност, но и за всички граждани. Мои близки са ми разказвали какво е било в града при спечелване на титлата като емоция. Трябва да благодарим на футболистите, които са дали толкова много на града през годините. Двете годишнини - 40-ата годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое и 110 години от създаването на клуба, които отбелязваме през 2026 година, са много важни и ние се отнасяме с необходимото внимание към тях. Като общинска администрация ще подкрепим и финансово събитието и инициативите, за да се превърнат в подобаващ празник за града ни", каза зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев.

Капитанът на шампионския отбор на Берое Теньо Минчев съобщи, че сред поканените звезди в състава на сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративния мач са Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков и Стойчо Младенов.

"Поканили сме много наши колеги от близкото и по-далечно минало. Сред тях има представители на огромна част от водещите български клубове, както и национални легенди. Очакваме приятно събитие както за целия град, така и за страната като цяло. Инициативата за този мач бе приета от нас и средствата вече са осигурени с помощ от Общината и лични средства от клуба на ветераните. Подготовката започна отдавна и вече сме готови да обявим част от програмата за 26 април", каза Теньо Минчев.

Един от вратарите на шампионския отбор на Берое Валентин Грудев съобщи, че е постигнато съгласие треньори на сборния отбор от български футболисти да бъдат Христо Бонев и Георги Василев, а на беройския състав ще бъдат старши треньорът на шампионския отбор Евгени Янчовски, Иван Вутов и Георги Белчев.

"Ще обявяваме допълнително всички имена, които ще вземат участие в срещата. Поканени са над 50 легенди на българския футбол и срещу нас наистина ще бъде звезден състав. Мартин Камбуров ще бъде в състава на Берое", посочи Валентин Грудев.

Другият страж от шампионския тим на старозагорци Ивко Ганчев допълни, че вече има идеи и за празнична съпътстваща програма, в която ще се включат Стефан Вълдобрев, Ваня Джаферович и Станимир Гъмов.

"Искаме да бъде запомнящ се празник, който да събере всички поколения. Надяваме се стадионът да се напълни. Там трябва да присъства всеки един, който е заспивал и се е събуждал с мисълта Берое да бъде шампион", каза той.

Валентин Грудев взе отношение към въпрос за комуникацията с настоящото ръководство на ПФК Берое.

"Клубът на ветераните е създаден много отдавна и ние искаме и сме отворени за среща с настоящото ръководство на Берое. Комуникацията обаче към момента е много трудна. Ще търсим подобно развитие", каза той и съобщи, че в управителния съвет на Берое – ветерани като нови членове са приети Веселин Пенев и Слави Жеков, които са двамата последни легендарни капитани на старозагорския клуб.