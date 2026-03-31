Стоичков, Балъков, Сираков и Стойчо Младенов са сред поканените за демонстративния мач срещу ветераните на Берое

  • 31 март 2026 | 15:23
Стоичков, Балъков, Сираков и Стойчо Младенов са сред поканените за демонстративния мач срещу ветераните на Берое

Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков и Стойчо Младенов са сред поканените за участие в състава на сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративния мач срещу ветераните на Берое, който ще се проведе на 26 април от 16:00 часа на стадион "Берое". Това съобщиха по време на съвместна пресконференция Община Стара Загора и клубът "Берое-ветерани".

В нея взеха участие легендите на старозагорския клуб Валентин Грудев, Ивко Ганчев, Теньо Минчев, Кънчо Кашеров, Георги Бинев и Димитър Петров, както и зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев и началникът на отдел "Спортни дейности" към Община Стара Загора Петко Крумов. В началото на пресконференцията те отдадоха почит и изказаха съболезнования към близките на Борислав Михайлов, който почина днес, предаде БТА.

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

"Предстои важно събитие не само за спортната общност, но и за всички граждани. Мои близки са ми разказвали какво е било в града при спечелване на титлата като емоция. Трябва да благодарим на футболистите, които са дали толкова много на града през годините. Двете годишнини - 40-ата годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое и 110 години от създаването на клуба, които отбелязваме през 2026 година, са много важни и ние се отнасяме с необходимото внимание към тях. Като общинска администрация ще подкрепим и финансово събитието и инициативите, за да се превърнат в подобаващ празник за града ни", каза зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев.

Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

Капитанът на шампионския отбор на Берое Теньо Минчев съобщи, че сред поканените звезди в състава на сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративния мач са Христо Стоичков, Красимир Балъков, Наско Сираков и Стойчо Младенов.

"Поканили сме много наши колеги от близкото и по-далечно минало. Сред тях има представители на огромна част от водещите български клубове, както и национални легенди. Очакваме приятно събитие както за целия град, така и за страната като цяло. Инициативата за този мач бе приета от нас и средствата вече са осигурени с помощ от Общината и лични средства от клуба на ветераните. Подготовката започна отдавна и вече сме готови да обявим част от програмата за 26 април", каза Теньо Минчев.

Един от вратарите на шампионския отбор на Берое Валентин Грудев съобщи, че е постигнато съгласие треньори на сборния отбор от български футболисти да бъдат Христо Бонев и Георги Василев, а на беройския състав ще бъдат старши треньорът на шампионския отбор Евгени Янчовски, Иван Вутов и Георги Белчев.

"Ще обявяваме допълнително всички имена, които ще вземат участие в срещата. Поканени са над 50 легенди на българския футбол и срещу нас наистина ще бъде звезден състав. Мартин Камбуров ще бъде в състава на Берое", посочи Валентин Грудев.

Другият страж от шампионския тим на старозагорци Ивко Ганчев допълни, че вече има идеи и за празнична съпътстваща програма, в която ще се включат Стефан Вълдобрев, Ваня Джаферович и Станимир Гъмов.

"Искаме да бъде запомнящ се празник, който да събере всички поколения. Надяваме се стадионът да се напълни. Там трябва да присъства всеки един, който е заспивал и се е събуждал с мисълта Берое да бъде шампион", каза той.

Валентин Грудев взе отношение към въпрос за комуникацията с настоящото ръководство на ПФК Берое.

"Клубът на ветераните е създаден много отдавна и ние искаме и сме отворени за среща с настоящото ръководство на Берое. Комуникацията обаче към момента е много трудна. Ще търсим подобно развитие", каза той и съобщи, че в управителния съвет на Берое – ветерани като нови членове са приети Веселин Пенев и Слави Жеков, които са двамата последни легендарни капитани на старозагорския клуб. 

