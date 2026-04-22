Обявиха част от играчите, които ще учавстват в мача по случай 40 години от титлата на Берое

„Берое Ветерани“ обяви играчите, които са потвърдили участие в демонстративния мач между "Берое - шампиони" и "Легенди на България", който ще се проведе на 26 април от 16 часа в Стара Загора. Срещата е организирана по повод 40-та годишнина от спечелването на шампионската титла на България от Берое и 110 години от създаването на клуба.

В състава на старозагорци зрителите на стадион „Берое“ ще видят голяма част от спечелилите шампионската титла - Валентин Грудев, Васил Драголов, Венелин Сивриев, Ивко Ганчев, Илия Илиев, Йордан Митев, Кънчо Кашеров, Мюмюн Кашмер, Петко Тенев, Пламен Липенски, Радко Калайджиев, Стефан Динев и Христо Белчев, които ще бъдат изведени от капитана Теньо Минчев.

За отбора на Берое в мача ще се включат и играчи от следващите поколения - Гошо Гинчев, Веселин Пенев, Владимир Зафиров, Слави Жеков, Георги Андонов, Иво Иванов, Янко Вълканов, Дончо Атанасов, Ваня Джаферович, Мартин Камбуров, Здравко Илиев, Георги Динков и Стоян Ставрев. Треньор на отбора ще бъде Евгени Янчовски - човекът, извел старозагорци до титлата през 1986 г.

Сред потвърдилите участие в тима „Легенди на България" са почетния гражданин на Стара Загора Христо Стоичков, Бончо Генчев, Даниел Боримиров, Емил Костадинов, Златко Янков, Илиян Киряков, Лъчезар Танев, Марин Бакалов, Наско Сираков, Петър Александров, Петър Михтарски, Пламен Гетов, Пламен Марков, Пламен Николов, Стойчо Младенов и много други бивши футболисти от водещи български клубове. Треньори на отбора са Христо Бонев и Георги Василев.

Поканени са и още легендарни футболисти на България, които засега не са потвърдили участието си, посочват от Клубът „Берое - ветерани“, които са организатори на събитието заедно с Община Стара Загора. По време на събитието е предвидена и празнична съпътстваща програма. Водещи на събитието ще са Павлета Рашкова и Желязко Динев.