Победа гарантира плейофите за Ривър в Торнео Betano

Отборът на Ривър Плейт записа успех с 3:1 в домакинството си на тима на Алдосиви от 16-ия кръг на Торнео Betano Апертура и си гарантира място в плейофите след края на редовния сезон. Ривър поведе с гол на Джулиано Галопо в 39-ата минута, а в 72-рата Томас Фернандес изравни. Нататък Факундо Колидио върна предимството на домакините в 83-тата минута, а в 6-ата минута на добавеното време резервата Кендри Паес оформи крайния резултат. “Милионерите” имат 29 точки след 15 изиграни срещи, намират се на 2-ро място във временното класиране и имат аванс от седем точки пред първия под чертата Химнасия Ла Плата мач преди преди края на редовния сезон.

Освен този се изиграха и още два мача в Апертура. Преди полунощ Естудиантес и Талерес не излъчиха победител, правейки нулево равенство, а в рамките на новото денонощие Сармиенто Хунин стигна до успех с минималното 1:0 срещу Тигре.