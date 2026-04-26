Слот отново изригна срещу реферите: Има ли поне един мач, в който да не се е налагало да обсъждаме съдиите?

Арне Слот говори след победата на водения от него Ливърпул с 3:1 в домакинството на Кристъл Палас от 34-ия кръг на английската Премиър лийг. Въпреки ценния успех, който затвърди шампионите в битката за топ 5, нидерландският специалист акцентира не върху играта на тима си, а изрази сериозни критики спрямо съдийството.

„Голът, който допуснахме, направи мача много по-напрегнат. Не мисля, че заслужавахме да допуснем такъв гол. Кристъл Палас се бори много повече, отколкото се предполагаше при 2:0. Има ли поне един мач, в който да не се е налагало да обсъждаме съдиите? Виждал съм много пъти играчи да падат на земята и съдията да свири. Случи се и в мача срещу Манчестър Юнайтед, когато Мак Алистър беше на земята, а противникът продължи да играе. По-късно Мак Алистър се нуждаеше от пет шева. Съдията трябваше да спре играта.

🗣️ "We're really happy with the win and the gap towards sixth place... We know we have to keep winning our games to qualify for Champions League."



Ще се превърне в тактика – симулиране на контузия, за да се накара съдията да свири. Това се случи четири пъти днес. В случая с Муньос, мисля, че ситуацията беше 50/50, но някои играчи не биха стреляли. Не го обвинявам толкова, колкото съдията. Имаме още една победа и още една контузия. Такъв е нашият сезон. Твърде рано е да се каже каквото и да било, но всички познаваме Салах и колко трудно му е да напусне терена. Ако си тръгне, това означава нещо“, каза Слот.