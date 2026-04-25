Лече изплува и тотално отказа Верона с нулев хикс

Отборите на Лече и Верона направиха нулево равенство в мач от 34-ия кръг на италианската Серия А. Дълго в добавеното време Андриас Едмундсон (90'+4’) от Верона вкара гол, но той бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради нарушение в атака.

Благодарение на този резултат бившият отбор на Валери Божинов изплува на спасителния бряг и има точка повече от новака Кремонезе, който е първи под чертата към този момент. Ако двата отбора обаче са с равен брой точки след 38-ия кръг няма да се разглежда головата разлика, нито преките сблъсъци, а направо ще има допълнителен бараж, който ще реши изпадащия в Серия Б. “Кремавите” също направиха огромна услуга на Лече, тъй като в началото на кръга допуснаха разгромно поражение с 0:4 от шампиона Наполи.

Това до голяма степен пък уби и последните надежди за оцеляване на футболистите от града на Ромео и Жулиета, които четири мача преди края на сезона изостават на десет точки от спасителния бряг.