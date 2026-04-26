Сблъсък на фаворитите в долната половина на таблицата

  26 апр 2026 | 07:36
  • 1854
  • 3
Славия посреща Ботев (Враца) в сблъсък от XXXI кръг на efbet Лига - кръгът, с който започват битките в плейофите. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" започва в 14:00 часа с първия съдийски сигнал на Християна Гутева.

Ботев (Враца) организира празнично събитие за годишнината на клуба
И двата отбора стартират в плейофите от много добра позиция в групата, на дъното на която има три места, които водят към директно изпадане от елита. Четвъртият отдолу нагоре пък ще играе бараж за оставане в групата на майсторите. "Белите" и врачанският тим са на над десет точки от опасната зона - футболистите на Ратко Достанич на 13 пункта, а тези на Тодор Симов на 12.

Славистите можеха и да са в горната четворка, където се разиграва квотата за плейофа за Лига на конференциите, но записаха поражение от Септември (София) навръх клубния рожден ден, а след това не победиха последния Монтана на "Огоста". Това донесе дивиденти на "канарчетата" от Ботев (Пловдив), които успяха да изпреварят най-стария столичен отбор.

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път
Ботев (Враца) пък завърши редовния сезон с изключителен обрат срещу Локомотив (София) под Околчица, който вгорчи живота на "железничарите" и техния наставник Станислав Генчев. Пред това момчетата на Тошко Симов нямаха успех от преди паузата за националите отбори пред март.

Славия - Ботев (Враца)

Съдия: Християна Гутева
Начало: 14:00 часа
Стадион: "Александър Шаламанов", София

Още от БГ Футбол

Рилци надви дубъла на Спартак (Варна) в голов екшън

Рилци надви дубъла на Спартак (Варна) в голов екшън

  • 25 апр 2026 | 23:35
  • 1156
  • 0
Сектор "Г" с остра реакция срещу Янев, "свалиха" ултрас-фланелката му

Сектор "Г" с остра реакция срещу Янев, "свалиха" ултрас-фланелката му

  • 25 апр 2026 | 23:27
  • 25162
  • 94
Аксаково бие във Варна

Аксаково бие във Варна

  • 25 апр 2026 | 23:22
  • 939
  • 0
Дубълите на Фратрия и Черно море не излъчиха победител

Дубълите на Фратрия и Черно море не излъчиха победител

  • 25 апр 2026 | 23:16
  • 668
  • 0
Левски 2007 разгроми Ювентус (Малчика)

Левски 2007 разгроми Ювентус (Малчика)

  • 25 апр 2026 | 22:57
  • 896
  • 1
Хикс и четири червени картона в Полски Тръмбеш

Хикс и четири червени картона в Полски Тръмбеш

  • 25 апр 2026 | 22:49
  • 1248
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 251829
  • 983
Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

  • 26 апр 2026 | 07:06
  • 2103
  • 2
Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

  • 26 апр 2026 | 07:29
  • 1601
  • 0
Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

Милан срещу Ювентус в дерби не само за честта, но и за челните позиции

  • 26 апр 2026 | 08:36
  • 320
  • 1
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 17960
  • 27
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 99192
  • 262