Сблъсък на фаворитите в долната половина на таблицата

Славия посреща Ботев (Враца) в сблъсък от XXXI кръг на efbet Лига - кръгът, с който започват битките в плейофите. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" започва в 14:00 часа с първия съдийски сигнал на Християна Гутева.

И двата отбора стартират в плейофите от много добра позиция в групата, на дъното на която има три места, които водят към директно изпадане от елита. Четвъртият отдолу нагоре пък ще играе бараж за оставане в групата на майсторите. "Белите" и врачанският тим са на над десет точки от опасната зона - футболистите на Ратко Достанич на 13 пункта, а тези на Тодор Симов на 12.

Славистите можеха и да са в горната четворка, където се разиграва квотата за плейофа за Лига на конференциите, но записаха поражение от Септември (София) навръх клубния рожден ден, а след това не победиха последния Монтана на "Огоста". Това донесе дивиденти на "канарчетата" от Ботев (Пловдив), които успяха да изпреварят най-стария столичен отбор.

Ботев (Враца) пък завърши редовния сезон с изключителен обрат срещу Локомотив (София) под Околчица, който вгорчи живота на "железничарите" и техния наставник Станислав Генчев. Пред това момчетата на Тошко Симов нямаха успех от преди паузата за националите отбори пред март.

