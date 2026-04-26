Националният ни отбор по минифутбол се класира за финала на международен турнир

Националният отбор на България по минифутбол продължава силното си представяне на международния турнир Nations Games в Търгу Муреш. В решителен сблъсък от груповата фаза нашите момчета завършиха при равенство 1:1 срещу домакините от Румъния – най-титулуваният отбор в историята на този спорт. С този резултат България подпечата мястото си на големия финал, който ще се изиграе в неделя.

Националите по минифутбол оглавиха групата след разгром над Румъния U23

България приключва участието си в групите по безапелационен начин, записвайки две победи и едно равенство. Преди днешния сблъсък с румънците, "лъвовете" надиграха Украйна с 5:2 и разгромиха дублиращия тим на домакините с 4:0.

Въпреки че Румъния заема първото място в групата заради по-добрата си голова разлика (двата тима завършват с по 7 точки), нашият отбор доказа, че има силите и аргументите да прекърши фаворита на собствения му терен.

Това, което прави резултатите на България толкова специални, е фактът, че в състава са включени много дебютанти. Момчетата, които за първи път обличат националната фланелка, играха като истински колектив срещу бившите световни шампиони.

Утре, 26 април, точно в 11:00 часа, България и Румъния ще излязат отново един срещу друг на зеления килим, за да определят шампиона на Nations Games.

