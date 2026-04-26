Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Петков вкара, но Елвесберг не спечели

Петков вкара, но Елвесберг не спечели

  • 26 апр 2026 | 06:33
  • 343
  • 0
Петков вкара, но Елвесберг не спечели

Българският нападател Лукас Петков продължава със силните си изяви, след като вкара 11-ия си гол за сезона във Втора Бундеслига, а също така подаде и за друго попадение при равенството на тима му Елверсберг 3:3 срещу Дармщат като гост. Евентуалното „българско дерби“ в този мач не се състоя, тъй като левият защитник на Дармщат и български национал Фабиан Нюрнбергер не бе в групата за мача. Домакините пък играха с 10 души цяло второ полувреме, тъй като в края на първата част техен бранител беше изгонен с директен червен картон. От същия фаул Петков вкара и своето попадение в мача.

Точката обаче се оказа недостатъчна за нито един от двата отбора. Елферсберг слезе на 4-о място във временното класиране, като бяха изпреварени от Хановер ’96, докато Дармщат остана на петата позиция. Така все по-вероятно изглежда през сезон 2026/2027 да няма българско участие в елитната Бундеслига.

Домакините започнаха много вихрено и наказваха всяка грешка на отбраната на гостите от Саарбрюкен. Патрик Пфайфер (14’) и Фрейзър Хорнби (15’) изведоха Дармщат напред с 2:0. Елферсберг обаче обърна резултата преди почивката с голове на Том Цимершид (26’), Максимилиан Рох (34’) след пробив и подаване на Петков и на самия и Лукас Петков (45'+2’) в добавеното време на първата част.

Попадението на българина падна от свободен удар, а също така контраатаката, от която дойде този фаул, предизвика и червен картон на домакините. След контраатака на Елферсберг, Давид Моква тръгна на скорост срещу вратата, а в опита си да го спре защитникът Патрик Пфайфер го спря с нарушение току извън наказателното поле. Съдията отсъди пряксвободен удар и показа червен картон на централния защитник. Зад топката застана българският нападател, който фалцово изпълни свободен удар под стената и вкара топката в мрежата. За гола имаше заслуга и рикошета в наскоро появилия се и застанал на стената Александър Вукотич.

Въпреки че бяха с десет души състав, футболистите на Дармщат излязоха от съблекалнята много по-силни, създавайки множество положения – и бяха възнаградени за усилията си. Исак Лидберг подаде между двама защитници към Хорнби (51’), който спокойно отбеляза изравнителния гол, както и оформи крайния резултат.

До края двата състава имаха положения, но не се стигна до промяна на равенството.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

Кръстев, Мъри и Гьозтепе писаха "двойка" на Анталияспор и още са в битката за Европа

  • 25 апр 2026 | 21:59
  • 3921
  • 1
Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

Абърдийн с важна победа в битката за оцеляване

  • 25 апр 2026 | 19:21
  • 1428
  • 0
Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

  • 25 апр 2026 | 03:55
  • 1865
  • 0
Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

Кайзерслаутерн окончателно отпадна от битката за промоция в Бундеслигата

  • 25 апр 2026 | 02:54
  • 4644
  • 0
Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

Монца взе ключова победа, Антов остана резерва

  • 25 апр 2026 | 02:27
  • 1981
  • 1
Българите не играха при равенство на Херманщат

Българите не играха при равенство на Херманщат

  • 24 апр 2026 | 21:54
  • 1281
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 248395
  • 962
Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

Здрава битка в Кърджали между Арда и Ботев (Пловдив)

  • 26 апр 2026 | 07:06
  • 540
  • 2
Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

Ключов сблъсък на "Лаута" в битката за петото място

  • 26 апр 2026 | 07:29
  • 193
  • 0
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 15905
  • 25
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 96925
  • 252
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 28790
  • 59