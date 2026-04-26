Петков вкара, но Елвесберг не спечели

Българският нападател Лукас Петков продължава със силните си изяви, след като вкара 11-ия си гол за сезона във Втора Бундеслига, а също така подаде и за друго попадение при равенството на тима му Елверсберг 3:3 срещу Дармщат като гост. Евентуалното „българско дерби“ в този мач не се състоя, тъй като левият защитник на Дармщат и български национал Фабиан Нюрнбергер не бе в групата за мача. Домакините пък играха с 10 души цяло второ полувреме, тъй като в края на първата част техен бранител беше изгонен с директен червен картон. От същия фаул Петков вкара и своето попадение в мача.

Точката обаче се оказа недостатъчна за нито един от двата отбора. Елферсберг слезе на 4-о място във временното класиране, като бяха изпреварени от Хановер ’96, докато Дармщат остана на петата позиция. Така все по-вероятно изглежда през сезон 2026/2027 да няма българско участие в елитната Бундеслига.

Домакините започнаха много вихрено и наказваха всяка грешка на отбраната на гостите от Саарбрюкен. Патрик Пфайфер (14’) и Фрейзър Хорнби (15’) изведоха Дармщат напред с 2:0. Елферсберг обаче обърна резултата преди почивката с голове на Том Цимершид (26’), Максимилиан Рох (34’) след пробив и подаване на Петков и на самия и Лукас Петков (45'+2’) в добавеното време на първата част.

Попадението на българина падна от свободен удар, а също така контраатаката, от която дойде този фаул, предизвика и червен картон на домакините. След контраатака на Елферсберг, Давид Моква тръгна на скорост срещу вратата, а в опита си да го спре защитникът Патрик Пфайфер го спря с нарушение току извън наказателното поле. Съдията отсъди пряксвободен удар и показа червен картон на централния защитник. Зад топката застана българският нападател, който фалцово изпълни свободен удар под стената и вкара топката в мрежата. За гола имаше заслуга и рикошета в наскоро появилия се и застанал на стената Александър Вукотич.

Въпреки че бяха с десет души състав, футболистите на Дармщат излязоха от съблекалнята много по-силни, създавайки множество положения – и бяха възнаградени за усилията си. Исак Лидберг подаде между двама защитници към Хорнби (51’), който спокойно отбеляза изравнителния гол, както и оформи крайния резултат.

До края двата състава имаха положения, но не се стигна до промяна на равенството.