  Ботев (Враца) организира празнично събитие за годишнината на клуба

Ботев (Враца) организира празнично събитие за годишнината на клуба

  • 20 апр 2026 | 20:44
Ботев (Враца) покани феновете си да отпразнуват заедно 105-годишнината на клуба. Събитието ще се проведе утре (21 април) от 21:00 часа на площад “Христо Ботев”.

Ето какво пишат от клуба:

105 ГОДИНИ БОТЕВ ВРАЦА!

Скъпи ботевисти, приятели и съмишленици,

тази година отбелязваме 105 години от създаването на любимия ни клуб – символ на дух, традиция и вярност!

По този повод ви каним да станете част от едно специално празнично събитие, с което заедно да почетем историята на Ботев Враца и да покажем, че любовта към отбора живее във всеки от нас.

Сборен пункт: площад „Христо Ботев“

Дата: 21.04.2026 г.

Час: 21:00

Нека се съберем заедно, обединени от зеленo-бялата идея, и да създадем атмосфера, достойна за 105-годишната история на клуба!

Очакваме ви!

