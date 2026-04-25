Вижте кой срещу кого ще се изправи в плейофите на Sesame НБЛ

Редовният сезон в Sesame Национална баскетболна лига приключи и вече е ясно кой срещу кого ще се изправи на четвъртфиналната фаза от плейофите, които започват следващата седмица. На този етап от надпреварата се играе до 2 от 3 победи.

Шампионът от последните две години Рилски спортист запази първото си място в редовния сезон и ще има за съперник в директните елиминации завършилия на осмо място тим на Берое Стара Загора.

Вторият в подреждането Балкан пък ще има домакинско предимство срещу седмия Миньор 2015.

В може би най-вълнуващия и интересен сблъсък един срещу друг ще се изправят третият Черно море Тича и шестият Спартак Плевен.

Двата новака Локомотив Пловдив и Ботев Враца пък ще премерят силите си в двубой между четвъртия и петия от редовния сезон.

Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ
Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ

Ето всички двойки:

(1) Рилски спортист - (8) Берое Стара Загора

(2) Балкан - (7) Миньор 2015

(3) Черно море Тича - (6) Спартак Плевен

(4) Локомотив Пловдив - (5) Ботев Враца

Снимка: Sesame НБЛ

Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ

Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ

  • 25 апр 2026 | 21:20
  • 14305
  • 0
Везенков и компания завършиха по шампионски редовния сезон в Гърция

Везенков и компания завършиха по шампионски редовния сезон в Гърция

  • 25 апр 2026 | 20:47
  • 1462
  • 0
Неостаряващият Асен Великов - една 20-годишна кариера приключва

Неостаряващият Асен Великов - една 20-годишна кариера приключва

  • 25 апр 2026 | 18:56
  • 826
  • 0
Гордън Хърбърт разкри, че е имал сериозни здравословни проблеми

Гордън Хърбърт разкри, че е имал сериозни здравословни проблеми

  • 25 апр 2026 | 17:21
  • 404
  • 0
Ето програмата за плейофите на Евролигата

Ето програмата за плейофите на Евролигата

  • 25 апр 2026 | 17:14
  • 465
  • 0
ТиДжей Шортс го направи отново! Гардът на Панатинайкос пак е MVP на плей-ин турнира в Евролигата

ТиДжей Шортс го направи отново! Гардът на Панатинайкос пак е MVP на плей-ин турнира в Евролигата

  • 25 апр 2026 | 15:49
  • 858
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 239584
  • 851
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 60792
  • 196
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 25347
  • 32
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 11459
  • 24
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 92298
  • 242
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 22935
  • 59