Вижте кой срещу кого ще се изправи в плейофите на Sesame НБЛ

Редовният сезон в Sesame Национална баскетболна лига приключи и вече е ясно кой срещу кого ще се изправи на четвъртфиналната фаза от плейофите, които започват следващата седмица. На този етап от надпреварата се играе до 2 от 3 победи.

Шампионът от последните две години Рилски спортист запази първото си място в редовния сезон и ще има за съперник в директните елиминации завършилия на осмо място тим на Берое Стара Загора.

Вторият в подреждането Балкан пък ще има домакинско предимство срещу седмия Миньор 2015.

В може би най-вълнуващия и интересен сблъсък един срещу друг ще се изправят третият Черно море Тича и шестият Спартак Плевен.

Двата новака Локомотив Пловдив и Ботев Враца пък ще премерят силите си в двубой между четвъртия и петия от редовния сезон.

Ето как завършиха битките от последния кръг на редовния сезон на Sesame НБЛ

Ето всички двойки:

(1) Рилски спортист - (8) Берое Стара Загора

(2) Балкан - (7) Миньор 2015

(3) Черно море Тича - (6) Спартак Плевен

(4) Локомотив Пловдив - (5) Ботев Враца

Снимка: Sesame НБЛ