Батаев е на финал на Евро'26 в Тирана

Ахмед Батаев ще спори за европейската титла на първенството на континента по борба в Тирана, Албания. Националът губеше срещу световния вицешампион Аманула Гаджимаговедов с 0:2 в категория до 92 кг на свободата борба, но в последната секунда взе две точки, за да изравни и вземе победата - 2:2. Руският щаб оспорва резултата, но това доведе до крайното 3:2 за нашия състезател.

Батаев за втори път ще спори за титлата на европейско първенство след 2022-а, когато взе сребро. А миналата година се нареди 5-ти. Негов съперник в неделя вечер ще бъде азерът Али Цокаев, който по-рано тази година стана №1 в Европа до 23 г. Батаев е вторият национал, който стига до финал на европейското първенство. Преди това Кирил Милов (97 кг) стигна финала при класиците и спечели трета титла в кариерата си.

Кирил Милов: Чувството да защитиш европейската титла е неописуемо

В категория до 74 кг Михаил Георгиев също отпадна от надпреварата, след като съперникът му от когото загуби, не успя да преодолее полуфиналите.

Микяй Наим ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана