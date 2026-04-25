Батаев е на финал на Евро'26 в Тирана

Ахмед Батаев ще спори за европейската титла на първенството на континента по борба в Тирана, Албания. Националът губеше срещу световния вицешампион Аманула Гаджимаговедов с 0:2 в категория до 92 кг на свободата борба, но в последната секунда взе две точки, за да изравни и вземе победата - 2:2. Руският щаб оспорва резултата, но това доведе до крайното 3:2 за нашия състезател.
Батаев за втори път ще спори за титлата на европейско първенство след 2022-а, когато взе сребро. А миналата година се нареди 5-ти. Негов съперник в неделя вечер ще бъде азерът Али Цокаев, който по-рано тази година стана №1 в Европа до 23 г. Батаев е вторият национал, който стига до финал на европейското първенство. Преди това Кирил Милов (97 кг) стигна финала при класиците и спечели трета титла в кариерата си.
Кирил Милов: Чувството да защитиш европейската титла е неописуемо
В категория до 74 кг Михаил Георгиев също отпадна от надпреварата, след като съперникът му от когото загуби, не успя да преодолее полуфиналите.