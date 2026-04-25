Микяй Наим ще се бори за бронз на Европейското първенство в Тирана

Микяй Наим преодоля репешажите в категория до 70 кг свободен стил, а Ахмед Батаев записа единствената победа за последните български национали на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана.

Наим загуби във вчерашните квалификации срещу молдовеца Александър Гайдарли, който победи още двама съперници и тази вечер ще се бори на финал. Той изтегли българина на репешаж и Наим се възползва от втория си шанс, побеждавайки поляка Патрик Оленчин със 7:3. Така той достигна схватките за бронзови медали, където ще се изправи срещу Исмаил Мусукаев. Руснакът се състезава за Унгария от седем години и през 2023 стана световен шампион в категория до 65 кг свободен стил.

България има и втори финалист, след като Ахмед Магамев загуби на полуфиналите на 97 кг от руската легенда Абдулрашид Садулаев. Националът ще срещне за бронз молдовеца Раду Лефтер, който днес преодоля репешажа.

Батаев записа единствената българска победа в днешните квалификации, след като се наложи с 4:1 над арменеца Мушег Мкърчян и се класира на четвъртфиналите на 97 кг. Той ще се изправи срещу турчина Фатих Алтунбаш. Ердал Галип (61 кг), Михаил Георгиев (74) и Енгин Исмаил (86) бяха победени в квалификациите, а Ален Хубулов (125) излезе с контузия и също бе елиминиран от надпреварата за финал.