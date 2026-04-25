Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
Алекс Грозданов и Богданка с тежка загуба от Заверче в първия финал в Полша

  • 25 апр 2026 | 17:58
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионат на Полша Богдана ЛУК (Люблин) допуснаха тежка загуба в първия финал в полската Plus Liga.

Богдана загуби като гост от победителя в редовния сезон Алурон СМС Варта (Заверче) с 0:3 (19:25, 21:25, 14:25) пред 3052 зрители в “Арена Сосновиец”.

Така възпитаниците на Михал Винарски поведоха с 1-0 във финалната серия.

Играе се до 3 успеха в 5 мача.

Финал №2 ще се играе в сряда в Люблин.

Алекс Грозданов записа 3 точки.

Най-резултатен за Богдана стана Вилфредо Леон с 14 точки (3 аса, 4 блока - +7).

Американецът Аарон Ръсел заби 20 точки (6 аса, 2 блока, +14) за успеха на Заверче.

Бартоломей Боландж добави 11 точки.

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

Лора Славчева: Бяхме по-събрани на игрището

Мартин Атанасов загуби първия финал за титлата на Индонезия

Денислав Димитров: Няма да се предадем

Монтана с променена визия и цели за следващия сезон

Ахметджан Ершимшек: Искам да празнуваме титлата в следващия мач в Пловдив

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Хетафе 0:1 Барселона, каталунците пропуснаха да удвоят

