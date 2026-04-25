Алекс Грозданов и Богданка с тежка загуба от Заверче в първия финал в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионат на Полша Богдана ЛУК (Люблин) допуснаха тежка загуба в първия финал в полската Plus Liga.
Богдана загуби като гост от победителя в редовния сезон Алурон СМС Варта (Заверче) с 0:3 (19:25, 21:25, 14:25) пред 3052 зрители в “Арена Сосновиец”.
Така възпитаниците на Михал Винарски поведоха с 1-0 във финалната серия.
Играе се до 3 успеха в 5 мача.
Финал №2 ще се играе в сряда в Люблин.
Алекс Грозданов записа 3 точки.
Най-резултатен за Богдана стана Вилфредо Леон с 14 точки (3 аса, 4 блока - +7).
Американецът Аарон Ръсел заби 20 точки (6 аса, 2 блока, +14) за успеха на Заверче.
Бартоломей Боландж добави 11 точки.