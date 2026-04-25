Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
  3. "Крусибъл" зове: Алън отстреля Уилсън

  • 25 апр 2026 | 15:51
Марк Алън се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по снукър през 2026 година, след като победи Кайрън Уилсън с 13:9 в театър „Крусибъл“ в Шефилд.

"Крусибъл" зове: Алън с лек аванс пред Уилсън

Северноирландецът е вторият играч, достигнал до последните осем на тазгодишното най-престижно събитие в календара след убедителната победа на Шон Мърфи над Сяо Гуодонг в петък сутринта. На четвъртфиналите Алън ще се изправи срещу Бари Хоукинс или Марк Уилямс в мачовете във вторник и сряда в Южен Йоркшир.

Алън премина първия кръг миналата седмица след трудна победа над квалификанта Джанг Анда, като навакса пасив от три фрейма и спечели с 10:6. Световният номер две Уилсън – шампионът тук отпреди две години – направи още по-голям обрат в първия си мач в Крусибъл, след като спечели седем поредни фрейма от 3:7, за да обърне тийнейджъра дебютант Стан Муди с 10:7.

Последният двубой между двамата носеше всички белези на оспорвана битка, но в началото изобщо не се получи така, защото поставеният под №14 Алън поведе с 5:0, подпомогнат от брейкове от 50 и 78 точки.

Въпреки това именно англичанинът Уилсън завърши първата сесия в четвъртък с позитивно усещане, след като се върна в мача с три поредни фрейма и серии от 75 и 50 точки, за да намали изоставането си до само два фрейма – 3:5.

А когато двамата се върнаха на масата на следващия следобед, Уилсън не само запази инерцията си, но и я засили, като направи брейкове от 71, 52 и 112 точки, за да запише шест поредни фрейма и да поведе за първи път с 6:5 след впечатляващ обрат.

Един от най-типичните чарове на мачовете в няколко сесии е как инициативата може да се прехвърля от единия към другия, и точно това се случи и тук. Алън, който беше отбелязал общо само 33 точки в предишните шест фрейма, успя рязко да промени хода на срещата, като спечели четири от следващите пет фрейма и завърши втората сесия с аванс от 9:7. В 15-ия фрейм Пистолета реализира брейк от 140 точки – същото постижение, което беше записал и в мача си от първия кръг.

При завръщането им за заключителната сесия в събота сутринта действащият шампион от "Мастърс"-а Уилсън намали изоставането си наполовина с брейк от 78, но серии от 78 и 61 изведоха Алън в отлична позиция при 11:8.

Воина спечели последния фрейм преди последната пауза в сесията и намали на 9:11, но след подновяването на играта Алън взе два поредни фрейма и затвори мача.

Това е шестият път, в който 40-годишният Алън достига до четвъртфиналите на Световното първенство, но едва третият от 2011 година насам. Най-добрите му резултати на сцената в Крусибъл остават полуфиналите през 2009 и 2023 година.

Последният му успех е и първата му победа над Уилсън в Шефилд, след като преди това беше губил от Воина там през 2016 и 2018 година.

Бившият световен номер едно Алън – който има две от трите титли от т.нар. „Тройна корона“ след триумфите си на "Мастърс"-а през 2018 година и UK Championship през 2022 година – говори миналата седмица за това, че би бил „много разочарован“, ако никога не осъществи мечтата си да стане световен шампион.

Следващото препятствие пред играча от Антрим най-вероятно ще бъде световният номер 11 Бари Хоукинс, който води с 10:6 срещу Марк Уилямс преди заключителната им сесия в събота вечер.

