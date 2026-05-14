Елена Попиванова и Цветина Попиванова се класираха за осминафиналите на двойки жени в Марибор

Националките Елена Попиванова и Цветина Попиванова преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Марибор (Словения). Сестрите елиминираха в пресявките вторите поставени Ана и Мая Пранич (Хърватия) с 21:10, 21:17 за 22 минути. На старта на основната схема двете ще почиват и ще спорят директно за място на четвъртфиналите.

Елена Попиванова записа победа и загуба в квалификациите на единично след успех над Мая Пранич с 22:20, 9:21, 21:14 и поражение от Мария Корягина (Украйна) с 21:23, 14:21.

Поражения в пресявките при мъжете записаха Станимир Терзиев и Денис Маринов. Утре своето участие започват Гергана Павлова, Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Станимир Терзиев/Цветина Попиванова, Илиян Стойнов/Красимир Тодоров и Денис Маринов/Станимир Терзиев.