Елена Попиванова и Цветина Попиванова се класираха за осминафиналите на двойки жени в Марибор

Националките Елена Попиванова и Цветина Попиванова преодоляха квалификациите и се класираха за осминафиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Марибор (Словения). Сестрите елиминираха в пресявките вторите поставени Ана и Мая Пранич (Хърватия) с 21:10, 21:17 за 22 минути. На старта на основната схема двете ще почиват и ще спорят директно за място на четвъртфиналите.

Елена Попиванова записа победа и загуба в квалификациите на единично след успех над Мая Пранич с 22:20, 9:21, 21:14 и поражение от Мария Корягина (Украйна) с 21:23, 14:21.

Поражения в пресявките при мъжете записаха Станимир Терзиев и Денис Маринов. Утре своето участие започват Гергана Павлова, Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Станимир Терзиев/Цветина Попиванова, Илиян Стойнов/Красимир Тодоров и Денис Маринов/Станимир Терзиев.

Шефът на модерния петобой Роб Стуул похвали Пазарджик за отличното домакинство на Световната купа

За пръв път чужденец покори височината на Бели Искър и спечели купа "Камен Станчев"

Стартът в България на Giro d’Italia 2026 постигна рекордни резултати за Eurosport и HBO Max в цяла Европа и постави България в световния спортен фокус

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

11-те на Локомотив (Сф) и Берое

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

