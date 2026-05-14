Давиде Балерини избегна масово падане и с финален спринт спечели шестия етап на Обиколката на Италия

  • 14 май 2026 | 19:29
Астана спечели втората си етапна победа в колоездачната Обиколка на Италия, след като Давиде Балерини изпревари Яспер Стойвен (Лидъл-Трек) на финала в Неапол, помрачен от масово падане в последния завой.

Организаторите на Джирото избягваха равната финална линия в града от предишни години, като вместо това насочиха основната група към павета в последния километър с остър завой на 300 метра от финалната линия. Както се очакваше, докато дъждът намокри паветата, множество колоездачи се хлъзнаха и паднаха на пътното платно, лишавайки състезанието от очакваната спринтова битка до края. Напред шепа колоездачи си проправиха път през инцидента, като Балерини и Стойвен се откроиха далеч пред всички останали.

Балерини измина трасето от 141 км от Паестум до Неапол за 3:19,30 минути. Втори е Стойвен, а трети се нареди французинът Пол Мание с еднакво време.

Португалецът Афонсо Еулалио запазва розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2:51 минути пред Игор Ариета и на 3:34 пред Кристиан Скарони (Италия).

Седмият етап утре е първият истински планински етап от тазгодишното Джиро - 244 км от Формия до Блокхаус.

Елена Попиванова и Цветина Попиванова се класираха за осминафиналите на двойки жени в Марибор

