Дейвид Фишеров се стреми към достойно завръщане на Европейското

  • 25 апр 2026 | 09:05
Европейският шампион по вдигане на тежести Дейвид Фишеров (110 кг) се завръща към елитнтие състезания. Той ще вдига в битка за медалите от първенството на Стария континент в Батуми (Груз). Българският национал има амбиция за влизане в Топ 6.

„Очаквам достойно завръщане – разказа за Спортната джунгла Дейвид Фишеров. – След допинг наказанието спрях с щангите, но се завърнах преди около година. Готвех се взала, която баща ми беше изградил. Имаше леки пропуски през януари, защото претърпях катастрофа. Трябваше да си почина. В момента изхвърлям около 175 и тласкам около 215 кг. Това е първо състезание след завръщането. Гледам по-спокойно. Целта ми е да съм в топ форма за началото на олимпийските квалифиакции през ноември.“

Фишеров спечели европейската титла в категория до 102 г. на първенството в Албания през 2022-а. Той направи шест перфектни опита и завърши с двубой от 392 кг. В началото на 2023-а тежкоатлетът даде положителна допинг проба.

„Преди да стана български гражданин се състезавах в категория до 109 кг. След това свалих. Не е нещо ново за мен. Имаше неща, които трябваше да променя в хранителния режим – разказа за връщането в категория до 110 кг Фишеров. – Последните три години ме направиха много по-спокоен и търпелив. Знам какво искам и какво мога да постигна. Имах проблеми с травма в коляното. Бях много силен, но не в точния момент. Времето, в което ме нямаше, ми помогна да работя върху себе си. Да опозная моето тяло. Когато подготовката върви нормално, съм устойчив психически. Мога да направя килограми близо до тези, които вдигам в залата.“

Фишеров се надява да направи достойно състезание.

„Целта е да вляза в Топ 6. Ако може и малко по-нагоре, пожела си бившият европейски шампион. – След това ще  подобряваме резултатите и ще преследваме мечтата за олимпийски медал. Искам да благодаря специално на ТСК Русе и на покойния проф. Панайотов, които много ми помогнаха.“

Дейвид Фишеров ще вдига на 25 април от 18 ч. българско време. Другият наш представител в категорията е участникът на олимпийските игри в Токио Христо Христов, който показва все по-добра форма.

