Златният Насар: Зареден съм с емоции, за да покорявам още върхове

Карлос Насар спази своето обещание и спечели три златни медала в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия.

След триумфа си българинът застана пред камерата на Sportal.bg и нашия репортер Денислав Денчев, за да сподели първите си впечатления след триумфа. Насар обясни защо този път не успя да запише нито един световен рекорд, посочвайки като причина проблеми и забавяне в залата за загрявка.

Карлос Насар отново е златен!

„Чувствам се прекрасно. Една прекрасна радост за мен отново. Зареден съм с емоции, за да покорявам още върхове – каза Насар малко след награждаването в Батуми. – Имахме известни проблеми в залата за загрявка. Първо ни забавиха, понеже имаше много технически преглеждания, пък и бяхме последни все пак по заявка. Седяхме отзад и изстинахме, след което трима човека се отказаха и трябваше изведнъж да излизам на подиума. Направих фал от бързане в първия ми опит в изтласкването, но пък това ни дава възможност да има върху какво да работим занапред и да надграждаме.



„За съжаление няма почивка. Световното първенство чука на вратата, така че започваме подготовка за него, а след това има и Световна купа в Катар“, добави още българският щангист.

Снимки: Startphoto