Левски на полуфинал след петгеймова драма срещу Монтана

Шампионът Левски София ще продължи да защитава титлата си на полуфиналите на efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков надделяха изключително трудно и драматично като гости на Монтана с 3:2 (25:22, 21:25, 25:14, 20:25, 15:11) във втория мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер в зала "Младост".

По този начин "сините" спечелиха с 2-0 победи плейофната серия и се класираха за полуфиналите. Там Левски очаква победителя от 1/4-финала между ЦСКА и Берое 2016 (Стара Загора). На полуфиналите ще се играе до 3 победи от 5 мача, като шампионите отново ще имат домакинско предимство. Първата среща от серията ще бъде следващия четвъртък (2 април).

От друга страна Монтана завършва на 8-о място в крайното класиране, където беше и след края на редовния сезон.

Левски имаше превъзходство в първата част, когато спечели с 25:22, въпреки че изоставаше с 11:13. След това домакините от Монтана успяха да се върнат в мача след 25:21, но "сините" отново направиха решителна стъпка към класирането за следващата фаза след 25:14 в третия гейм.

Монтана, обаче, не се предаде и доведе срещата до тайбрек след 25:20. В него шампионите взеха преднина от 7:3 и 11:6 и приключиха срещата след 15:11 и 3:2 в своя полза.

Най-полезни за Левски станаха Тодор Скримов (6 аса!, 1 блок, 67% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане - +16) и Юлиан Вайзиг (52% ефективност в атака - +8) съответно с 23 и 21 точки за победата.

Скримов беше обявен и за Най-полезен играч (MVP) на цялата серия.

За домакините от Монтана над всички бе Александър Митков с 25 точки (2 блока, 1 ас и 49% ефективност в атака - +14), а Павел Душков завърши с 10 точки.