  Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг"

Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“

  • 18 апр 2026 | 21:52
Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“

Един пилот загина, а шестима са ранени след тежка масова катастрофа в началото на 4-часовото квалификационно състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“, което се провежда в средата на май.

Веднага след инцидента, в който са участвали 7 коли, рейс директорът е спрял състезанието, за да могат линейките и спасителните екипи веднага да тръгнат по трасето към мястото на катастрофата, включително и хеликоптер, който е пристигнал първи.

Наказание за Верстапен заради съотборника му
Наказание за Верстапен заради съотборника му

Въпреки бързите действия на парамедиците, те не са успели да спасят Юха Миетинен (№121, БМВ 325i), като 66-годишният пилот е починал в медицинския център на пистата, където екипът не е успял да го върне към живот.

Другите шестима пострадали са били откарани в медицинския център и близки болници за допълнителни прегледи, като лекарите потвърдиха, че нито един от тях няма животозастрашаващи контузии.

Рейс директорът обяви, че днешното състезание няма да бъде подновено, а преди началото на неделната 4-часова надпревара ще има минута мълчание в памет на Юха.

Александър Томов прогресира до топ 8 в рали „Сиера Морена“

Александър Томов прогресира до топ 8 в рали „Сиера Морена“

  • 18 апр 2026 | 21:34
  • 1405
  • 0
56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

56 отбора в 1 секунда в квалификацията на "ЕКО 12 часа на България"

  • 18 апр 2026 | 18:09
  • 830
  • 0
Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

  • 18 апр 2026 | 16:53
  • 3255
  • 0
Себастиен Дебур: Целта ми е да участвам с български екипаж в Льо Ман

Себастиен Дебур: Целта ми е да участвам с български екипаж в Льо Ман

  • 18 апр 2026 | 16:30
  • 2544
  • 0
Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

Канкунен предрече скорошна победа за Паяри

  • 18 апр 2026 | 15:26
  • 983
  • 0
Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

Още слухове за продажбата на Алпин заради нов шеф

  • 18 апр 2026 | 14:39
  • 764
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Челси 0:1 Ман Юнайтед, начало на втората част

Челси 0:1 Ман Юнайтед, начало на втората част

  • 18 апр 2026 | 22:51
  • 5635
  • 37
Финалът за Купата на краля: Атлетико М 1:2 Реал Сосиедад, Оярсабал се разписа от дузпа

Финалът за Купата на краля: Атлетико М 1:2 Реал Сосиедад, Оярсабал се разписа от дузпа

  • 18 апр 2026 | 22:00
  • 5200
  • 12
Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 10601
  • 10
Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

  • 18 апр 2026 | 20:37
  • 10630
  • 9
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 10425
  • 33
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 25223
  • 14