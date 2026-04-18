Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“

Един пилот загина, а шестима са ранени след тежка масова катастрофа в началото на 4-часовото квалификационно състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“, което се провежда в средата на май.

Веднага след инцидента, в който са участвали 7 коли, рейс директорът е спрял състезанието, за да могат линейките и спасителните екипи веднага да тръгнат по трасето към мястото на катастрофата, включително и хеликоптер, който е пристигнал първи.

🚨 Luto en Nürburgring: Juha Miettinen, de 66 años, murió tras el grave accidente registrado en la Race 1 de los 24h Nürburgring Qualifiers.



La noticia golpea de lleno al automovilismo este sábado en Nordschleife y deja el fin de semana marcado por una tragedia. @RacingNews365… pic.twitter.com/hzdvVjQ5h9 — JADS (@Mic8gris) April 18, 2026

Въпреки бързите действия на парамедиците, те не са успели да спасят Юха Миетинен (№121, БМВ 325i), като 66-годишният пилот е починал в медицинския център на пистата, където екипът не е успял да го върне към живот.

Другите шестима пострадали са били откарани в медицинския център и близки болници за допълнителни прегледи, като лекарите потвърдиха, че нито един от тях няма животозастрашаващи контузии.

La carrera clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring detenida en bandera roja 🚩 debido a un fortísimo accidente múltiple involucrando a 8 coches, según el último reporte.



Una ambulancia aérea (helicóptero) ha aterrizado en la zona del accidente para trasladar a dos… pic.twitter.com/2ChRbEukQh — Somos Racers 🏁 (@somosracers) April 18, 2026

Рейс директорът обяви, че днешното състезание няма да бъде подновено, а преди началото на неделната 4-часова надпревара ще има минута мълчание в памет на Юха.