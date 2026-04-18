Един загинал в квалификационното състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“

Един пилот загина, а шестима са ранени след тежка масова катастрофа в началото на 4-часовото квалификационно състезание за „24 часа на „Нюрбургринг“, което се провежда в средата на май.
Веднага след инцидента, в който са участвали 7 коли, рейс директорът е спрял състезанието, за да могат линейките и спасителните екипи веднага да тръгнат по трасето към мястото на катастрофата, включително и хеликоптер, който е пристигнал първи.
Въпреки бързите действия на парамедиците, те не са успели да спасят Юха Миетинен (№121, БМВ 325i), като 66-годишният пилот е починал в медицинския център на пистата, където екипът не е успял да го върне към живот.
Другите шестима пострадали са били откарани в медицинския център и близки болници за допълнителни прегледи, като лекарите потвърдиха, че нито един от тях няма животозастрашаващи контузии.
Рейс директорът обяви, че днешното състезание няма да бъде подновено, а преди началото на неделната 4-часова надпревара ще има минута мълчание в памет на Юха.