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Четири различни шампионки на отделните уреди при жените на Държавното първенство

  • 7 юни 2026 | 15:33
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Четири различни шампионки на отделните уреди при жените на Държавното първенство

Четири различни състезателки спечелиха титлите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория А, което завърши в Пловдив.

Последният състезателен ден предложи зрелищни изпълнения, високи оценки и интригуваща надпревара за отличията.

Емили Николчова (Левски) завоюва титлата на обръч с оценка от 23.800 точки. Среброто е за Габриела Трайкова (Брилянт) с 23.550, а трета се нареди Рая Рангелова "София Спорт - 2017) с 23.500.

На топка най-добра бе Никол Чиплакова (Тракия), която триумфира с 22.925 точки. След нея са Валерие Фотева (Левски-Триадица) с 22.625 и Габриела Георгиева (Олимпия 74) с 22.175 точки.

Финалът на бухалки премина под знака на Доника Маринова (ВИП), която взе най-високата оценка на уреда - 25.050 точки, оставяйки след себе си Емили Николчова (Левски) и Цветейоана Пейчева (Диляна).

В изключително оспорваната надпревара на лента триумфира Алина Караиван (Левски-Триадица) с 23.125 точки, като изпревари само със 75 хилядни Никол Павлова (Локомотив), а бронзовото отличие заслужи Габриела Трайкова (Брилянт).

Юлияна Димитрова се превърна в голямата победителка на финалите при девойки старша възраст. Състезателката на Авангард демонстрира стабилност на всички финали, като се качи на почетната стълбичка на всеки уред. Тя завоюва златните отличия на бухалки и лента, а към тях добави и бронзови медали на обръч и топка, превръщайки се в най-успешната гимнастичка в тази възраст.

На обръч титлата спечели Маргарита Буторина (Грация), а на топка първа е Мая Добрева (Левски-Триадица).

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

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