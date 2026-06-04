Две български гимнастички на престижен турнир в Испания този уикенд

Две български гимнастички ще представят страната този уикенд в престижната клубна лига „Iberdrola“ в испанския град Овиедо. Анастасия Пономаренко и Анастасия Калева ще се включат във Втора дивизия на надпреварата, която ще се проведе на 7 юни (неделя), редом до едни от най-силните състезателки от Испания и международния елит.

Анастасия Пономаренко ще излезе на килима в първа група (10:00-12:30 чaса българско време), където ще представи съчетанията си с обръч и бухалки. Анастасия Калева ще стартира в трета група (16:30-18:55 чaса българско време) със своите композиции с бухалки и лента.

Овиедо ще събере гимнастички от цял свят в една от най-силните клубни надпревари в Европа, което обещава оспорвана конкуренция и гимнастика от най-високо ниво.

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