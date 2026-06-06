Анастасия Станова стана шампионка в многобоя при жените на Държавното първенство

Анастасия Станова стана шампионка в многобоя при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория А, което се провежда в Пловдив.

Станова, която е от клуб Левски, завоюва титлата със сбор от 91.100 точки (обръч 23.750, топка 21.450, бухалки 22.950, лента 22.950).

Сребърният медал стана притежание на Габриела Трайкова (Брилянт) с актив от 90.700 (23.750, 22.050, 21.000, 23.900), а трета се нареди Габриела Георгиева (Олимпия 74) с 90.475 (23.450, 21.850, 23.525, 21.650).

Юлиана Димитрова от клуб Авангард триумфира в многобоя при девойки старша възраст със сбор от 85.275 точки.

Домакин на Държавното първенство категория А за девойки старша възраст и за жени е СКХГ Тракия. Главен съдия на надпреварата е Ирина Чернева.

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