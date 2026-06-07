Симон Байлс разкри, че е преживяла сериозен проблем

Американската звезда в спортната гимнастика Симон Байлс е преживяла сериозен медицински проблем, съобщава агенция DPA.

“Почти да умра не беше в моята бинго карта“, написа 29-годишната спортистка в социалната платформа Инстаграм късно в събота.

Олимпийската шампионка не разкри медицинския проблем, но заяви, че се е случило през последната седмица и е било “най-страшното преживяване в живота ми“.

Байлс има седем златни медала от Олимпийските игри.

След двугодишна пауза зарази проблеми с психичното здраве тя се завърна през 2023 година с две световни титли и спечели три олимпийски златни медала в Париж през 2024-а.

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